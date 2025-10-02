El paro se mantiene en Soria con 2.409 desempleados en septiembre y baja la afiliación levemente

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

El paro se mantiene prácticamente sin novedades en el mes de septiembre, según los datos que ha hecho públicos este jueves el Ministerio de Trabajo y Economía Social. La caída del desempleo es mínima, de dos personas, lo que supone un 0,08%, mientras que el dato interanual también refleja una bajada del número de desempleados, en concreto 97 personas, un 3,87%.

En la actualidad hay 1.044 hombres parados y 1.365 mujeres, 265 de ellos menores de 25 años (158 hombres y 107 mujeres). El resto mayores, 886 varones y 1.258 mujeres.

Por sectores, los parados se reparten entre los 80 de agricultura, los 358 de industria, los 115 de construcción, los 1.622 de servicios y los 239 de sin empleo anterior.

La variación mensual por sectores del paro deja una subida del paro en agricultura (13 más), 5 parados más en industria, dos menos en construcción, 8 más en servicios y 26 menos en el grupo de los de sin empleo anterior.

La afiliación baja levemente en la provincia. Al cierre de septiembre había 42.780 afiliados a la Seguridad Social, lo que representa una caída del 0,05% (22 personas), y el interanual también apunta un descenso, el 0,22%, que se traduce en 95 personas menos.

En cuanto a Castilla y León, el número de desempleados descendió en septiembre en 156 personas, lo que supone una caída del 0,16 por ciento sobre el mes de agosto, informa Ical. El comportamiento de la Comunidad fue similar al registrado a nivel nacional, donde el paro total registrado se ha situado en 2.421.665, tras una caída del 0,20 por ciento. De esta forma, es la primera vez que el paro desciende en este mes desde el año 2007, exceptuando el periodo de la pandemia. El número de desempleados en la Comunidad se situó así en 98.023 personas.

Por el contrario, en términos interanuales el desempleo registró una caída en la Comunidad del 5,10 por ciento, dado que en los últimos 12 meses un total de 5.273 castellanos y leoneses abandonaron las listas del paro. A nivel nacional y respecto a septiembre de 2024, el paro cayó en 153.620 personas, lo que supone un 5,97 por ciento menos de desempleo.

Por comunidades, el paro registrado en septiembre baja en nueve. Las mayores caídas en cifras absolutas se producen en Cataluña (-5.293), Canarias (-4.842) y Comunidad Valenciana (-2.739). El paro en septiembre sube en las ocho comunidades restantes, encabezadas por Andalucía (7.116), Galicia (3.394) y Principado de Asturias (1.219).

Por provincias, el comportamiento fue desigual en términos mensuales. Así, el paro subió un 2,13 por ciento en Ávila, que sumó 166 desempleados más, un 1,38 en Salamanca (217); un 1,07 en Zamora (84) y un 0,34 por ciento en Palencia (20). Por el contrario, la provincia de Valladolid lideró las caídas con un 1,83 por ciento y 391 parados menos, por delante de Segovia, con un 1,78 por ciento (-80) y Burgos, con un descenso del 0,93 por ciento (-120). En la provincia de León la caída fue del 0,25 por ciento (-50).

Por otra parte, en términos interanuales las reducciones fueron generalizadas en la Comunidad. Así, el paro bajó un 6,53 por ciento en Salamanca, hasta situarse la cifra total en 15.954 desempleados; un 6,43 en Zamora (7.912); un 5,5 por ciento en Segovia (4.405); un 5,42 en León (19.777); un 5,37 por ciento en Burgos (12.734), un 5,16 en Ávila (7.946) y un 4,43 por ciento en Valladolid (20.957). En la provincia de Palencia no se registraron variaciones y la cifra se mantiene en 5.929 parados.

En relación a los sectores, de los 98.023 parados existentes en Castilla y León, 70.794 corresponden al sector servicios (72,22 por ciento), 10.015 no trabajaron nunca (10,21 por ciento), 7.952 pertenecen a la industria (8,11 por ciento), 5.701 a la construcción y 3.561 al sector primario. Por sexo, 59.407 son mujeres (60,6 por ciento) y 38.616 son hombres (39,4 por ciento). Por edad, los menores de 25 años representan el 8,22 por ciento al suponer 8.067 del total de desempleados de Castilla y León.

Contratos

Por otro lado, en septiembre se firmaron en la Comunidad 70.639 contratos, un 35,64 por ciento más que en agosto. En el conjunto del país se produjo una subida del 47,48 por ciento, al signarse 1,5 millones más. Igualmente, en la tasa interanual, tanto Castilla y León como el conjunto de España, registraron más contratos firmados que en septiembre de 2024: 1.751 más en la Comunidad (+2,54 por ciento) y 120.90 en el conjunto del país (+8,49 por ciento).

De los 70.639 contratos firmados en la Comunidad, 25.925 fueron indefinidos y 44.714 temporales, mientras que en España, los nuevos contratos indefinidos fueron 663.825 y los temporales 869.948.

Por último, en relación a los beneficiarios de las prestaciones por desempleo, relativos a agosto, dado que la cifra se refiere siempre al mes anterior, en Castilla y León alcanzaron las 60.322 personas, de las que 39.494 tienen una prestación contributiva, 20.290 un subsidio y 538 se benefician de la renta activa de inserción.