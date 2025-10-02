Heraldo-Diario de Soria

Misa por San Saturio 2025: fotos de la celebración religiosa por el patrón

Misa en honor de San Saturio, patrón de Soria, celebrada en la Concatedral de San Pedro, presidida por el Arzobispo de Zaragoza, el soriano Vicente Jiménez Zamora, ante la ausencia temporal de obispo en la Diócesis de Osma-Soria

Celebración religiosa por el patrón de Soria

Celebración religiosa por el patrón de SoriaMARIO TEJEDOR

Mario Tejedor
Soria

Previo a la misa, se procesionó el cráneo del santo por los claustros de la Concatedral de San Pedro. La celebración religiosa fue presidida por Vicente Jiménez Zamora, arzobispo de Zaragoza, debido al reciente traslado del obispo de la Diocesis de Osma-Soria a la de Ciudad Real.

Los actos de San Saturio continuaron con el concierto de Puro Relajo en la Plaza Mayor y el homenaje a los jurados de San Juan, por la tarde, la procesión oficial de San Saturio, saldrá de la concatedral y subirá hasta la Plaza Mariano Granados donde se producirá la quema de la traca a las 20.00h aproximadamente.

