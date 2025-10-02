Heraldo-Diario de Soria

Homenaje a los jurados de San Juan por el día del patrón

Las fiestas de San Saturio también tienen espacio para recordar a los jurados de las fiestas de San Juan y ofrecerles un convite y unas placas homenaje en reconocimiento a su trabajo

El convite se celebró en el patio de columnas del Ayuntamiento de Soria

El convite se celebró en el patio de columnas del Ayuntamiento de SoriaMARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

Durante el día del patrón, 2 de octubre, y tras la misa celebrada en la Concatedral de San Pedro, se homenajeó a los jurados de Cuadrilla de San Juan 2025.

El Ayuntamiento de Soria entregó las placas oficiales e invitó a un vino español a los alcaldes de barrio de estas pasadas fiestas de San Juan. 

