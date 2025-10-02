Heraldo-Diario de Soria

Fotos de Puro Relajo: cientos de personas bailan en el concierto del día del patrón

La mañana del patrón de Soria terminó con un concierto de mexicanas y canciones populares a cargo de Puro Relajo

Cientos de personas bailaron en la Plaza Mayor

Cientos de personas bailaron en la Plaza Mayor

Mario Tejedor
Soria

La Plaza Mayor abarrotada para escuchar y bailar las canciones más clásicas interpretadas por Puro Relajo, los cuales repiten concierto por las fiestas de San Saturio.

La mañana comenzó con misa en la Ermita de San Saturio para posteriormente celebrar otra eucaristía en la Concatedral de San Pedro, posteriormente los asistentes subieron a la Plaza Mayor acompañados de la Banda Municipal de Música. La procesión con la traca por San Saturio  en la Plaza Mariano Granados es otro de los momentos esperados de la jornada.

Cientos de personas bailaron en la Plaza Mayor

Cientos de personas bailaron en la Plaza MayorMARIO TEJEDOR

Concierto de Puro Relajo para San Saturio 2025

