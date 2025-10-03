La Fundación Franz Weber pide a las familias sorianas evitar las vaquillas y la clase práctica taurina

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Nueva y polémica recomendación de la fundación antitaurina Franz Weber que tiene que ver con Soria. El colectivo ha pedido a las familias sorianas que eviten el acceso de niños en las vaquillas y en la clase práctica de estas fiestas de San Saturio. Considera que suponen actividades "no aptas para ser visualizadas por niñas, niños y adolescentes".

Los naturalistas, a través de un comunicado, realizan y señalan que en estos eventos "los menores pueden presenciar violencia explícita sobre animales y diferentes estudios señalan que esta puede derivar en comportamientos de angustia, efectos traumáticos y contribuir a la normalización de la propia violencia".

Además la ONG lamenta que el Ayuntamiento de Soria aparezca, una vez más, "dando soporte institucional a prácticas totalmente inadecuadas para niñas y niños, y en donde se produce una aceptación de las agresiones que impactan sobre su desarrollo social, moral, intelectual y psíquico".

Añade que mientras la clase práctica dispone de acceso gratuito, que es obligatorio por reglamento taurino, la suelta de vaquillas "promociona precios especiales para la minoría de edad, lo que implica un acceso bonificado de los y las mismas para camuflar el maltrato hacia los animales como actividad de ocio".

Así, FFW ha solicitado la retirada de "cualquier promoción u oferta" dirigida a personas menores de edad, "por ser contraria a una recomendación del Comité de los Derechos del Niño".

La entidad naturalista recuerda que el informe de evaluación a España de 2018 "incluyó un texto muy claro al respecto de la participación o presencia de menores de 18 años en espectáculos taurinos, subrayando que había que alejarlos de los mismos".

Acusa al Gobierno local de hacer "caso omiso" de estas objeciones, ya que a su juicio "tampoco tiene en cuenta la Ley de Infancia de Castilla y León a la hora de exponer a los menores". En este sentido se remite al artículo 30, apartado a): “Aquellos en los que tengan lugar actividades o espectáculos violentos, pornográficos o de contenido perjudicial para el correcto desarrollo de su personalidad.”