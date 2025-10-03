PP y Vox critican la presencia de manifestantes pro Palestina en la procesión de San Saturio

PP y Vox han criticado la presencia de manifestantes pro Palestina en la procesión de San Saturio, el mismo día en el que se produjo el abordaje por parte de tropas israelíes de la flotilla de Gaza.

A través de la red social 'X', el presidente de la Diputación Provincial y responsable del PP de Soria, Benito Serrano, ha señalado que "ni es el sitio ni el momento". Habla de "boicot a la tradición, a las costumbres y al sentimiento religioso de los sorianos, no van a arreglar el horror que se está viviendo en Palestina".

Añade que "denunciamos las muertes, pero respetamos las tradiciones. No les he visto denunciar otros casos".

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Soria, Fernando Castillo, ha calificado también en 'X' de "absolutamente vergonzoso el boicot al acto religioso central de la celebración de San Saturio". Subraya que "la extrema radicalidad les lleva a no respetar religión, costumbres ni actos oficiales". Y finaliza: "Era lo esperado, la culpa es de quien ha permitido esta concentración a la misma hora".

Castillo lo ilustra con un vídeo en el que aparece la entrada de la imagen de San Saturio por la puerta de la Dehesa a la plaza Mariano Granados, en el que se escuchan proclamas de los manifestantes palestinos contra Israel y a favor de Gaza, que se solapan con aplausos y vivas al santo y el himno nacional de España".

Por su parte, el alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, ha señalado a preguntas de los informadores, durante una rueda de prensa este viernes, que "hubo respeto, quiero creer que mutuo", entre los activistas que denunciaban la situación en Palestina y los asistentes a la procesión.

El regidor estima que la gente "sabe entender lo que está sucediendo en Gaza", de manera que fue un "ejemplo de entendimiento y comprensión". Si bien la presencia de los activistas pudo causar "perplejidad", primó la "educación" durante la protesta, un "ejemplo claro de que se puede sufrir cada vez que vemos una víctima inocente" en Palestina y celebrar la festividad del patrón.

Hubo presencia policial en la plaza, tanto de la Policía Local como de la Nacional, aunque a falta de confirmación oficial no se produjeron ni incidentes ni detenciones.