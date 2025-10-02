Heraldo-Diario de Soria

Procesión de San Saturio 2025 en imágenes

Un recorrido desde la concatedral de San Pedro hasta Mariano Granados, donde se produjo la tradicional traca en honor a San Saturio.

Recorrido y traca en honor al patrón de la ciudad

Recorrido y traca en honor al patrón de la ciudad

Mario Tejedor
Soria

Como cada 2 de Octubre, Soria celebra el día de su patrón, San Saturio. 

Un día repleto de actos culturales y religiosos que comenzaron con la misa de la mañana en la ermita y la posterior celebración de la eucaristía en la Iglesia Concatedral de San Pedro.

