Fallece un joven músico de un grupo de gaiteros de Soria

Una joven coloca un crespón negro en uno de los gigantes de la comparsa.MARIO TEJEDOR

Un joven integrante de un grupo de gaiteros de Soria ha fallecido este jueves de forma repentina. Se trata de Raúl Díez Cortes, de 26 años, por el que la comparsa de gigantes y cabezudos y miembros de la corporación municipal han guardado un minuto de silencio antes de la salida, según ha informado el Ayuntamiento de la ciudad.

Comparsa y músicos durante el minuto de silencio en el que participó el alcalde, a la izquierda.MARIO TEJEDOR

La muerte de Raúl Díez ha causado conmoción en Soria, que estos días vive las fiestas de San Saturio, y de forma especial en los grupos de gaiteros. El joven había desfilado con la comparsa de gigantes y cabezudos en la tarde del miércoles abriendo el grupo de gaiteros de la Joven Orquesta de Soria, Joss, con camiseta negra y tocando un pequeño bombo y los platillos.

Compañeros música y miembros de la comparsa han querido brindarle un homenaje, portando crespones negros durante su recorrido de este viernes.

Todos han guardado un minuto de silencio antes de la salida en la plaza Mayor. El funeral por Raúl Díez tendrá lugar este sábado a las 12.30 horas en la iglesia San José, de la Barriada. Su velatorio es en el tanatorio municipal de Soria, junto al hospital Virgen del Mirón.