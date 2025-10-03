Fiestas de San Saturio: Juan Catalina y El Cid Campeador (fotos)

Publicado por
Mario Tejedor
Soria
Creado:
03.10.2025 | 20:02
Actualizado:
03.10.2025 | 20:02
La
Compañía de Teatro Juan Catalina ofrece su espectáculo El Cid Campeador, una propuesta de mediano formato protagonizada por un titiritero que, acompañado únicamente de su viejo carromato, recorre los pueblos acercando a sus gentes la historia de su héroe, el burgalés Rodrigo Díaz de Vivar.
La actuación complementa
un día repleto de actividades para los más pequeños. Mañana a la misma hora, Juan Catalina repite, pero esta vez con su espectáculo El circo de las ranas.
La obra fue seguida atentamente por multitud de niños MARIO TEJEDOR
Espectáculo infantil de Juan Catalina
