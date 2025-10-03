Heraldo-Diario de Soria

Fiestas de San Saturio: Juan Catalina y El Cid Campeador (fotos)

El espectáculo infantil se realizó en la Plaza de las Mujeres y completa la programación infantil para la jornada del viernes en las Fiestas de San Saturio

La obra fue seguida atentamente por multitud de niños

Mario Tejedor
Soria

La Compañía de Teatro Juan Catalina ofrece su espectáculo El Cid Campeador, una propuesta de mediano formato protagonizada por un titiritero que, acompañado únicamente de su viejo carromato, recorre los pueblos acercando a sus gentes la historia de su héroe, el burgalés Rodrigo Díaz de Vivar.

La actuación complementa un día repleto de actividades para los más pequeños. Mañana a la misma hora, Juan Catalina repite, pero esta vez con su espectáculo El circo de las ranas.

