Heraldo-Diario de Soria

Fiestas de San Saturio: Comparsa de gigantes y cabezudos y charanga El Ruedas (fotos)

Un desfile de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos teñido de gris por el fallecimiento prematuro de uno de sus integrantes. Los actos se celebraron guardando un minuto de silencio 

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecido

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecidoMARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

Las fiestas de San Saturio continúan y la mañana del sábado fue un día lleno de animación en las calles de la ciudad. Si La Barriada disfrutó de los hinchables, el centro de la ciudad tuvo recorridos de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos y la Charanga El Ruedas.

Sin embargo, el día estuvo teñido de luto debido al fallecimiento de un joven integrante del grupo de gaiteros que acompaña habitualmente a la Comparsa, los cuales desfilaron hoy con un lazo negro.

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecido

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecidoJ.A.C.

Fiestas de San Saturio 2025

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecido

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecidoJ.A.C.

Fiestas de San Saturio 2025

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecido

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecidoJ.A.C.

Fiestas de San Saturio 2025

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecido

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecidoJ.A.C.

Fiestas de San Saturio 2025

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecido

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecidoJ.A.C.

Fiestas de San Saturio 2025

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecido

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecidoJ.A.C.

Fiestas de San Saturio 2025

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecido

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecidoMARIO TEJEDOR

Fiestas de San Saturio 2025

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecido

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecidoMARIO TEJEDOR

Fiestas de San Saturio 2025

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecido

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecidoMARIO TEJEDOR

Fiestas de San Saturio 2025

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecido

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecidoMARIO TEJEDOR

Fiestas de San Saturio 2025

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecido

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecidoMARIO TEJEDOR

Fiestas de San Saturio 2025

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecido

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecidoMARIO TEJEDOR

Fiestas de San Saturio 2025

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecido

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecidoMARIO TEJEDOR

Fiestas de San Saturio 2025

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecido

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecidoMARIO TEJEDOR

Fiestas de San Saturio 2025

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecido

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecidoMARIO TEJEDOR

Fiestas de San Saturio 2025

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecido

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecidoMARIO TEJEDOR

Fiestas de San Saturio 2025

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecido

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecidoMARIO TEJEDOR

Fiestas de San Saturio 2025

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecido

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecidoMARIO TEJEDOR

Fiestas de San Saturio 2025

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecido

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecidoMARIO TEJEDOR

Fiestas de San Saturio 2025

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecido

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecidoMARIO TEJEDOR

Fiestas de San Saturio 2025

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecido

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecidoMARIO TEJEDOR

Fiestas de San Saturio 2025

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecido

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecidoMARIO TEJEDOR

Fiestas de San Saturio 2025

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecido

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecidoMARIO TEJEDOR

Fiestas de San Saturio 2025

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecido

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecidoMARIO TEJEDOR

Fiestas de San Saturio 2025

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecido

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecidoMARIO TEJEDOR

Fiestas de San Saturio 2025

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecido

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecidoMARIO TEJEDOR

Fiestas de San Saturio 2025

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecido

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecidoMARIO TEJEDOR

Fiestas de San Saturio 2025

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecido

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecidoMARIO TEJEDOR

Fiestas de San Saturio 2025

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecido

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecidoMARIO TEJEDOR

Fiestas de San Saturio 2025

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecido

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecidoMARIO TEJEDOR

Fiestas de San Saturio 2025

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecido

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecidoMARIO TEJEDOR

Fiestas de San Saturio 2025

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecido

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecidoMARIO TEJEDOR

Fiestas de San Saturio 2025

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecido

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecidoMARIO TEJEDOR

Fiestas de San Saturio 2025

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecido

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecidoMARIO TEJEDOR

Fiestas de San Saturio 2025

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecido

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecidoMARIO TEJEDOR

Fiestas de San Saturio 2025

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecido

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecidoMARIO TEJEDOR

Fiestas de San Saturio 2025

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecido

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecidoMARIO TEJEDOR

Fiestas de San Saturio 2025

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecido

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecidoMARIO TEJEDOR

Fiestas de San Saturio 2025

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecido

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecidoMARIO TEJEDOR

Fiestas de San Saturio 2025

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecido

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecidoMARIO TEJEDOR

Fiestas de San Saturio 2025

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecido

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecidoMARIO TEJEDOR

Fiestas de San Saturio 2025

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecido

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecidoMARIO TEJEDOR

Fiestas de San Saturio 2025

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecido

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecidoMARIO TEJEDOR

Fiestas de San Saturio 2025

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecido

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecidoMARIO TEJEDOR

Fiestas de San Saturio 2025

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecido

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecidoMARIO TEJEDOR

Fiestas de San Saturio 2025

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecido

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecidoMARIO TEJEDOR

Fiestas de San Saturio 2025

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecido

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecidoMARIO TEJEDOR

Fiestas de San Saturio 2025

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecido

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecidoMARIO TEJEDOR

Fiestas de San Saturio 2025

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecido

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecidoMARIO TEJEDOR

Fiestas de San Saturio 2025

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecido

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecidoMARIO TEJEDOR

Fiestas de San Saturio 2025

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecido

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecidoMARIO TEJEDOR

Fiestas de San Saturio 2025

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecido

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecidoMARIO TEJEDOR

Fiestas de San Saturio 2025

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecido

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecidoMARIO TEJEDOR

Fiestas de San Saturio 2025

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecido

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecidoMARIO TEJEDOR

Fiestas de San Saturio 2025

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecido

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecidoMARIO TEJEDOR

Fiestas de San Saturio 2025

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecido

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecidoMARIO TEJEDOR

Fiestas de San Saturio 2025

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecido

La diversión de los niños sirvió de homenaje al joven fallecidoMARIO TEJEDOR

Fiestas de San Saturio 2025

tracking