Fiestas de San Saturio: Comparsa de gigantes y cabezudos y charanga El Ruedas (fotos)

MARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

Las fiestas de San Saturio continúan y la mañana del sábado fue un día lleno de animación en las calles de la ciudad. Si La Barriada disfrutó de los hinchables, el centro de la ciudad tuvo recorridos de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos y la Charanga El Ruedas.

Sin embargo, el día estuvo teñido de luto debido al fallecimiento de un joven integrante del grupo de gaiteros que acompaña habitualmente a la Comparsa, los cuales desfilaron hoy con un lazo negro.