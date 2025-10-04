Heraldo-Diario de Soria

Fotos del Festival de Música y Danza Tradicional por San Saturio 2025

En el XXVIII Festival de Música y Danza Tradicional participaron los grupos La Vihuela (Valencia), Mendi Alde Euskal Dantza Taldea (Vizcaya) y el Grupo de Danzas Sorianas.

Una fiesta de tradiciones para la mañana del sábado

Una fiesta de tradiciones para la mañana del sábado

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

El Festival alcanza la XXVIII edición y comenzó con un desfile desde Mariano Granados a la Plaza Mayor, donde los tres conjuntos (La Vihuela, Mendi Alde Euskal Dantza Taldea y el Grupo de Danzas Sorianas) se subieron al escenario a realizar sus bailes.

Los asistentes disfrutaron de varias danzas cargadas de tradición y ritmos populares. La Plaza Mayor está viviendo llenos absolutos como ocurrió ayer en el concierto de Los Gandules y la Banda Municipal y Soria está disfrutando de unas fiestas soleadas y cargadas de diversión.

