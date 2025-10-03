En imágenes: Los Gandules y la Banda juntos por San Saturio

La banda aragonesa Los Gandules, con más de dos décadas de carrera, versiona canciones muy conocidas con letras humorísticas, la Banda Municipal de Música de Soria aderezó sus temas con una instrumental muy atrevida que puso a bailar a todos los sorianos. Broche de oro para un viernes muy movido en la capital soriana.

Mañana tendrá lugar la clase magistral de novilleros y por la noche turno del FestiHit que incluye la presencia de la reconocida DJ Sofía Cristo, hija de la Bárbara Rey y Ángel Cristo.

Una llamativa fusión que divirtió a una Plaza Mayor abarrotadaMARIO TEJEDOR Fiestas de San Saturio: Los Gandules y la Banda Municipal

