Heraldo-Diario de Soria

La Guardia Civil de Soria exhibe sus medios en el parque de la Dehesa

La exhibición se celebra de forma anual en el marco de la celebración de su patrona la Virgen del Pilar y Fiesta Nacional

Los asistentes conocieron de primera mano el trabajo de la Benemerita

Los asistentes conocieron de primera mano el trabajo de la BenemeritaMARIO TEJEDOR

Mario Tejedor
Soria

Como cada año, la Guardia Civil de la Comandancia de Soria exhibe sus medios personales y materiales en el Parque de la Dehesa, a la par que atiende dudas y solventa curiosidades sobre los servicios y equipamentos de la Guardia Civil. 

Los asistentes pudieron conocer de primera mano vehículos, armamento, equipos de protección, medios, incluso participar en una muestra de trabajo de un perro de búsqueda de droga del Servicio Cinológico.

