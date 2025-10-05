La Diócesis debe ampliar el repintado a figuras y capiteles en la ermita del Mirón

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Ha pasado más de un año desde que en agosto de 2024 la iglesia de Nuestra Señora del Mirón cerrara sus puertas al culto y al público tras la polémica generada por el repintado de los famosos angelotes pero, a pesar del tiempo transcurrido, la situación no termina de resolverse.

En la comisión de Patrimonio de la Junta de Castilla y León celebrada a finales de julio los técnicos indicaron la necesidad de «elaborar un proyecto técnico con una propuesta de actuación más amplia». Lo cierto es que la decisión de la Junta no es vinculante y el Ayuntamiento de Soria podría decidir que la intervención se realizara en base al segundo informe elaborado por el Obispado de Osma-Soria que tuvo que realizar una nueva memoria subsanando algunas imprecisiones detectadas por los técnicos municipales. Sin embargo este segundo dossier que sí había contado con el beneplácito del Ayuntamiento no pasó el filtro de la Junta que estimó que el proyecto debe ser más amplio.

En base a este escenario, desde el Ayuntamiento han confirmado a este medio que van a acatar la opinión vertida por la Junta obligando al Obispado a llevar a cabo un tercer informe que debe ser más amplio. En concreto, según fuentes consistoriales y tal y como reza el dictamen de Patrimonio de la Junta, en este tercer informe la Diócesis deberá recoger «algunos aspectos que todavía se tienen que subsanar con la presentación de un proyecto que lo contemple». Fundamentalmente, «que no solo deben incluir las caras de los ángeles sino extenderse completamente a las figuras así como a los drapeados, rocallas, grotescos... que les rodean o envuelven y a los capiteles de las pilastras».

Sin embargo, aunque el Ayuntamiento dio por bueno este documento esperando que la Diócesis se pusiera a trabajar en ello ya que la voluntad de ambos era trabajar en conexión con la Junta al ser los expertos en la materia, desde el Obispado de Osma-Soria están esperando a que el Consistorio les entregue este dictamen con la decisión tomada -que la Junta sí les habría remitido- para seguir avanzando. De hecho, fue el propio ex obispo de Osma-Soria, Abilio Martínez, el que indicó a finales de julio que estaban a la espera de conocer la decisión de Patrimonio ya que «queremos ir todos de la mano aunque no es vinculante. Estamos esperando que nos digan: intervengan de esta manera e intervendremos conforme se nos diga. No tenemos ninguna intención de hacerlo mal sino que intervendremos según nos marquen los técnicos tanto del Ayuntamiento, como de la Junta como de la Diócesis que también los tenemos y han aportado su parecer sobre cómo intervenir en los angelotes de la Virgen del Mirón».

Sin embargo, la pelota pasa de un tejado a otro sumando al calendario dos meses más con el templo cerrado sin que se haya producido ningún avance.

Hay que recordar que la contratación de las obras tuvo lugar por la Diócesis de Osma-Soria, en concreto, de la parroquia de Santa María La Mayor, titular del templo y responsable, por tanto, de las obras de restauración que presentó una Declaración Responsable de Obras y Usos al Ayuntamiento de Soria, que es el que tiene la competencia ya que el templo no es BIC. El problema es que el repintado se encomendó a una empresa de pinturas de Soria normal, sin el conocimiento debido en las técnicas de restauración que aplicaron un color salmón a frisos y columnas que antes lucían blancos cuyo resultado ya es conocido por todos. Caso aparte merecen los angelotes que aparecieron con labios pintados, cejas marcadas y melenas coloridas.

No en vano, la restauración fue tildada por las asociaciones de Conservación y Restauración de Soria y de España como un «atentado contra el patrimonio» aseverando que los trabajos consistieron en repintar el interior de la iglesia y retocar las figuras ornamentales de su nave central, con un resultado estético «nada adecuado».

Los trabajos que se realizaron consistieron en un perfilado de los elementos decorativos y de los rasgos de los angelotes, antes blancos, con un resultado «caricaturesco», según los conservadores. El repinte en un templo de estas características está fuera de las buenas prácticas de intervención en inmuebles de valor patrimonial.

La iglesia de Nuestra Señora del Mirón es originaria del siglo XIII, época de la que únicamente se conserva el ábside, ya que el resto fue demolido y reconstruido en 1725, lleva una década siendo utilizada por la comunidad rumana para el culto ortodoxo, se clasifica en el barroco tardío rococó con un ábside medieval.

El resultado, por su acabado tosco y falta de destreza artística, recuerda la fallida intervención del Ecce Homo realizada en 2012 por una vecina en el santuario de la Misericordia de Borja (Zaragoza) sobre una pequeña pintura mural realizada a finales del siglo XIX por Elías García.

La desafortunada restauración de las figuras traspasó las fronteras no solo provinciales sino nacionales ya que el rotativo británico ‘The Guardian’ se hizo eco de la intervención en el templo soriano con el titular: «La renovación fallida de una iglesia española deja a los querubines con cara de sorprendidos» convirtiéndonse en la mofa de las redes sociales al saltar la noticia tras la denuncia vertida en la red social X por el Colectivo Soria Patrimonio.

Así, en su edición digital ‘The Guardian’ explicaba que «los restauradores profesionales en España están exigiendo explicaciones después de que una iglesia histórica en la ciudad nororiental de Soria fuera sometida a una audaz remodelación que dejó a los querubines del edificio sorprendidos y a los amantes del patrimonio local en pie de guerra».