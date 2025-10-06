Aspace Soria reivindica con una cacerolada servicios para personas con parálisis cerebral

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Con motivo del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, que se conmemora hoy 6 de octubre, Aspace Soria organiza un acto para reclamar una Estrategia Estatal para las Grandes Necesidades de Apoyo que transforme de forma estructural y sostenible las políticas públicas, garantizando la equidad y los servicios para las personas con parálisis cerebral.

A partir de las 19.00 horas habrá una lectura del manifiesto en la Plaza Mariano Granados y a continuación una cacerolada por los derechos de las personas con parálisis cerebral y patologías afines. A las 19.15 horas, se trasladarán experiencias de una persona con parálisis cerebral, un familiar y un profesional. A las 19.30 horas comenzará una marcha desde la Plaza Mariano Granados hasta la Plaza Mayor, acompañados por la Batucada Kilombó, para concluir con una cacerolada.

En el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, se celebrará también un acto institucional en Madrid, al que asistirán representantes del ámbito político, social y del tercer sector para solicitar el compromiso firme de las administraciones públicas para poner en marcha la Estrategia Estatal para las Grandes Necesidades de Apoyo.

Este año, el Movimiento ASPACE ha lanzado la campaña #YaToca, una llamada urgente para impulsar una Estrategia Estatal para las grandes necesidades de apoyo, que ponga fin a las desigualdades territoriales, a la falta de recursos y a la fragmentación de servicios que afectan directamente al 80% de las personas con parálisis cerebral, que necesitan apoyos continuos durante las 24 horas del día, los 365 días del año.

En este sentido, las personas con parálisis cerebral y sus familias reclaman que se garanticen apoyos personalizados, vida independiente y equidad para ellas en todo el país y de manera homogénea. Además, piden una financiación pública que cubra de manera real y suficiente los costes de los apoyos requeridos.