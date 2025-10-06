Heraldo-Diario de Soria

La cacerolada de Aspace en imágenes

El 6 de octubre es el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, y para celebrarlo, una reivindicación de Aspace Soria, reclamar una Estrategia Estatal para las Grandes Necesidades de Apoyo

Reclaman una Estrategia Estatal para las Grandes Necesidades de Apoyo

Reclaman una Estrategia Estatal para las Grandes Necesidades de Apoyo

Mario Tejedor
Soria

El acto comenzó con lectura de un manifiesto, posteriormente, hubo participación de diversos usuarios de Aspace reivindicando los derechos de las personas con parálisis cerebral y patologías afines. 

Finalmente, una cacerolada y marcha hasta la Plaza Mayor, sirvió para llamar la atención de todos los transeuntes y de nuevo pedir poner en marcha la Estrategia Estatal para las Grandes Necesidades de Apoyo.

