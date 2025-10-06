La cacerolada de Aspace en imágenes

El acto comenzó con lectura de un manifiesto, posteriormente, hubo participación de diversos usuarios de Aspace reivindicando los derechos de las personas con parálisis cerebral y patologías afines.

Finalmente, una cacerolada y marcha hasta la Plaza Mayor, sirvió para llamar la atención de todos los transeuntes y de nuevo pedir poner en marcha la Estrategia Estatal para las Grandes Necesidades de Apoyo.

Reclaman una Estrategia Estatal para las Grandes Necesidades de ApoyoMARIO TEJEDOR Aspace reivindica sus derechos en el Día de la parálisis cerebral

