Identificados los autores de la agresión en la Zona en San Saturio

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los autores de la brutal paliza sufrida por varias personas en la Zona el pasado jueves 2 de octubre, en plenas fiestas de San Saturio de la capital soriana, ya están identificados, según informó el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, y el caso ha pasado ya a disposición judicial.

Especificó que no existe denuncia pero una de las víctimas fue atendida en el complejo hospitalario de Soria por lesiones leves y por eso se elevó el asunto al juzgado. "Una de las víctimas fue atendida en el centro hospitalario de una lesión leve, se le hizo un TAC, y los hechos han pasado a disposición judicial por lo que la autoridad judicial decidirá el proceder", añadió Latorre, quien confirmó que la Policía identificó a los presuntos agresores, que, a tenor del vídeo que se ha hecho viral en redes sociales, son adolescentes.

En ese mismo sentido, el subdelegado criticó a partidos como PP y Vox por pedir que se especifique la nacionalidad de los presuntos agresores, a los que se visualiza en el video, e insinuar que no son de nacionalidad española. "El único interés que tienen es criminalizar a un colectivo cuando a lo que vienen es a trabajar y desarrollar actividades que sin ellos no sería posible", afirmó Latorre, quien insistió, "no miramos la nacionalidad, los hechos se ponen en conocimiento de la autoridad judicial". "Si el senador Jiménez (del PP) tiene más datos que los dé. Dejemos que la justicia actúe", enfatizó.

Asimismo, el representante del Gobierno en la provincia indicó que en el primer semestre del año, los delitos de lesiones han disminuido cerca del 30% en la capital, insistiendo en la presencia policial, por eso instó a los partidos mencionados a explicar de dónde obtienen los datos que manejan "para tratar de criminalizar a un colectivo que trabaja, vive y desde un punto de vista egoísta necesitamos". Latorre insistió en que el esclarecimiento de este tipo de delitos en la capital está en cerca del 90% y en que el número de efectivos policiales se ha incrementado: "No puede haber una patrulla en cada calle pero las calles de Soria, en relación al trabajo de la policía, son seguras".