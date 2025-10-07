Una cúpula de 40 metros para Solarig

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

La multinacional soriana Solarig echa a andar en las Cúpulas del Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA). La compañía de energías renovables, que centra su negocio en la energía fotovoltaica, aunque también ocupa parte de su negocio en el biometano, la eólica y las pilas, tiene su centro corporativo en la Cúpula más a la derecha, en el sector 1, con 40 metros y 2.000 metros cuadrados construidos.

Hace un mes que con 100 trabajadores entró de lleno en el PEMA. Tiene presencia en 12 países –especialmente en Europa y Latinoamérica– con 1.200 empleados, pero nunca ha renunciado a su esfera local, que está precisamente en Soria, donde cuenta con un centro de control impresionante, así como unas instalaciones repartidas en 7 plantas caracterizadas por su modernidad, con 8 salas de reuniones, «un icono arquitectónico», como señalaron sus responsables, Cristina Laguna, Luis Miguel Sanz y Jaime Fagoaga, de los departamentos de empresas corporativas, técnicos y de comunicación y marketing, durante la visita guiada a las instalaciones este martes.

La apuesta de Solarig por las Cúpulas, el símbolo de la Junta en el PEMA reflotadas tras años de incertidumbre, se gestó hace un año con Laguna como gran impulsora de este hito. «La cúpula es el símbolo de la transición energética en España», subrayó Fagoaga. Nade menos que 20 años lleva de andadura Solarig en el mercado energético en el que no ha parado de progresar y de avanzar. «Representa los valores de Solarig en torno a la sostenibilidad y la excelencia», remarcó.

Desde la Dehesa de Soria hasta Camaretas y el punto culminante en el PEMA, las sedes de la multinacional soriana han encontrado ya un espacio multifuncional y un foro en el que poder desenvolverse para agigantar su ‘milagro del sol’. Un edificio gigante en el que la luminosidad es una de sus principales características.

Su cartera de negocio es de 20 gigawatios que se gestionan desde su Centro de Control Global, un espacio tecnológico desde el que se supervisan en tiempo real alrededor de 200 instalaciones de energía renovable en operación por Solarig, repartidas por todo el mundo y visible durante la visita, en el que aparece un mapa en directo. Recientemente, la firma ha sido reconocida como ‘Great Place to Work’.

«Iniciamos una nueva etapa en el mismo lugar donde comenzamos nuestras operaciones hace ahora 20 años. Esta nueva sede simboliza nuestro compromiso con la inversión y el empleo en Soria, que seguirá siendo fundamental para consolidar a Solarig como una empresa más industrial, competitiva, comprometida con la transición ecológica, el empleo de calidad y el desarrollo económico de los territorios», señaló el presidente y consejero delegado, Miguel Ángel Calleja, a través de un comunicado de Solarig. «Las Cúpulas de la Energía representan mucho más que un cambio de ubicación: es un hub de innovación para prestar servicio a más de 12 países, y diseñado para potenciar el talento. Este espacio nos permitirá afrontar los retos del futuro en el sector energético con determinación, ilusión y confianza», apostilló.

Una biblioteca, una cocina de uso común y espacios colaborativos en cada planta completan la sede corporativa. Además, la sede dispondrá de acceso a servicios compartidos dentro del parque, como restaurante, gimnasio y amplias zonas de aparcamiento. Para facilitar la adaptación de los profesionales, Solarig ha desplegado medidas logísticas específicas, como un servicio de lanzadera, mapas de acceso, señalética personalizada y materiales informativos que ayuden a conocer todos los servicios disponibles en el recinto.

Solarig también pondrá en marcha en Soria un nuevo Centro de Servicios Compartidos denominado ‘Helena’, que optimizará las funciones administrativas y financieras y que dará soporte al grupo con procesos de estandarización y digitalización. Este nuevo modelo reforzará la eficiencia operativa, facilitará la implantación de mejores prácticas en todas las áreas de la compañía y consolidará a Soria como hub estratégico de innovación, tecnología y talento.

Las Cúpulas de la Energía es un proyecto arquitectónico de primer nivel concebido como un espacio polifuncional, modular y ecoeficiente. Con una superficie construida de 11.366 m² en una parcela de más de 21.000 m², el complejo forma parte de un entorno sostenible impulsado por la Junta de Castilla y León y gestionado por el Somacyl.