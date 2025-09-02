La multinacional soriana Solarig inicia su desembarco en las cúpulas del PEMA

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La Cúpula de la Energía es el simbólico complejo de edificios sobre el que se configura el Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA) –antigua Ciudad del Medio Ambiente–. Del planteamiento inicial con diez sectores se el proyecto ahora solo contempla siete y después de más de una década de contratiempos, polémicas y obras por fin entran en funcionamiento. La multinacional soriana Solarig acaba de iniciar el traslado de sus empleados a unos de los edificios, ya rotulado con el nombre de la compañía energética. Fuentes de Solarig confirmaron que aún serán necesarias unas semanas para que la firma pueda operar con normalidad desde el PEMA.

Fue hace algo más de un año, en abril de 2024, cuando Solarig anunció en un acto público celebrado en el propio PEMA su acuerdo con la Junta para el alquiler de unos de los edificios de la Cúpula de la Energía. La empresa ubicará en Garray su sede corporativa en un complejo que cuenta con unos 2.300 metros cuadrados. La previsión es que las ‘nuevas’ oficinas de Solarig que acojan a unos 120 empleados, según anunció la empresa en aquel momento. Solarig ocupa ya el sector I del complejo de edificios. La multinacional no limitará su presencia en el PEMA a la ubicación de sus sede corporativa, a largo plazo tiene previsto el desarrollo de un importante proyecto para la producción de combustible sostenible de aviación.

Durante este último año se han estado avanzando en las obras de consolidación y construcción de las cúpulas en las que la Junta, a través de Somacyl, ha invertido algo más de 12 millones de euros. Las obras desarrolladas durante los últimos años han consolidado los siete sectores existentes y terminados cinco de ellos. Los dos sectores que solo se han consolidados quedan pendientes de intervenciones futuras cuando se cierren acuerdos con empresas para su utilización.

Tal y como está explicado, Solarig ocupará el denominado sector I, mientras que el II se reserva para los servicios generales del complejo. Con respecto a los otros tres, dos serán ocupados por organismos de la Junta en lo que será el centro para el Empleo–sector III– y el centro superior de formación para el profesorado –sector V–. Ya se conoce también que el sector IV dispondrá de instalaciones comunes para el PEMA como un anfiteatro, una cafetería, un gimnasio o las oficinas generales.

Las obras de las cúpulas se paralizaron en abril del 2013 cuando se había ejecutado un tercio de los 20 millones presupuestados. La paralización estuvo marcada por la crisis económica y los problemas judiciales de la iniciativa que desembocaron en la sentencia del Tribunal Constitucional declarando la inconstitucionalidad de la Ciudad del Medio Ambiente (CMA) en diciembre de aquel año. A mediados de 2015, la Junta transformó el proyecto en el Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA) y en mayo de 2020 el Supremo dio luz verde definitiva al proyecto tras la desestimación del recurso presentado por el grupo ecologista Asden.

El PEMA llega al final de sus obras con «el 70% del suelo finalista comprometido o vendido», asegura la Junta. Ya implantadas Enso y Carbures vinculadas a la CMA, el estreno del PEMA llegó con el traslado de Moreno Sáez ya se conocen otras iniciativas que llegarán a Garray de diversos sectores como «empresas del sector agroalimentario (Gepisa), energías renovables (Solarig y Elyse), empresa de transporte de viajeros, reciclaje de residuos (Grupo Viguera) , gestión integral de reciclaje de aerogeneradores (Gira Wind), Asociación Forestal de Soria (Asfoso), alimentación (Maheso) y Centro Maderaula de la Fundación Cesefor. Por ejemplo, Maheso o Viguera ya han iniciado obras mientras que las próximas serán Asfoso y Cesefor. La francesa Elyse también está en proceso de culminar los procedimientos de autorización.