El buitre leonado que quiere vivir en el Duero junto a Soria

Un buitre leonado se ha aposentado en una de las rocas del río Duero a su paso por Soria capital por segunda vez consecutiva en menos de cuatro días. El ejemplar joven se posó por primera vez el sábado pasado y al día siguiente los agentes de Medio Ambiente de la Junta lo rescataron, pero el domingo volvió al mismo lugar, como si lo hubiera elegido para quedarse a vivir.

En concreto, el buitre, que se ha convertido en el animal más fotografiado del paraje por donde pasean los sorianos a diario, se ubica muy cerca del puente de piedra y se ha convertido en toda una atracción para los visitantes.

Un buitre leonado se aposenta en el río Duero a su paso por Soria.ICAL

Desde SEO Bird Life se puntualiza que no es “normal” ver un buitre leonado en el río Duero, ya que la especie habita en terrenos abiertos como montañas, cañones y estepas, informa Ical.