Ondara recogerá la cosecha de cannabis terapéutico a finales del mes de octubre

La cosecha de cannabis con fines terapéuticos que produce Ondara en su planta de Garray llegará a finales de mes. Para ello, la empresa necesitará otra veintena de trabajadores que desafectar del expediente de regulación temporal de empleo, ERTE, en que llevan inmersos desde hace cuatro años. Se sumarán en los próximos días a los 14 que ya han salido del expediente y ha ido regresando a sus puestos de forma paulatina, según se puso de manifiesto ayer en la reunión de seguimiento del ERTE, una de las que se celebran de forma periódica.

Es el personal necesario para que Ondara vuelva a producir y con ello consiga la financiación requerida para efectuar los pagos ordinarios, y también abonar la larga deuda que acumula y que le impide hacer efectivo el acuerdo del ERTE para satisfacer lo pendiente a los trabajadores. Por el momento, los 14 empleados que ya se han incorporado han negociado con la empresa que esa cantidad les será entregada en próximos meses. Sin embargo, ya hay quien ha advertido a la empresa que no regresará al tajo si antes no le pagan lo que les deben. En el caso de que tengan que hacerlo, será el trabajador quien decida cómo reclamar lo que le corresponde.

Una situación que podría complicarse porque la empresa asegura que «no tiene dinero», según trasladó ayer a los sindicatos, explicó desde CCOO Amor Pérez, quien señaló al respecto de la fragilidad económica que todavía se arrastra la deuda de lo pagado a Aleia, cuando la planta se dedicaba a las rosas, y que se zanjará previsiblemente ya en diciembre.

El cumplimiento del acuerdo supone satisfacer la cantidad de 6.400 euros a cada uno de los 40 trabajadores del ERTE, además de lo correspondiente a las vacaciones, que se acordó pagar durante el tiempo de permanencia en el expediente.

La normalización de la empresa pasa por la recogida de la cosecha y la comercialización, un aspecto que tampoco está exento de controversia por cuanto «tienen firmado un compromiso pero no un contrato con el comprador», matizó el secretario de la Federación de Industria de UGT, Pablo Soria. «Falta que den garantías de dónde van a vender el cannabis, porque en poco tendrán que cosechar», matizó.

El temor no es infundado ya que la última recolección se malogró por cuanto no existía una relación contractual con el cliente y finalmente no se efectuó, con el consiguiente perjuicio para una empresa que encadenaba tropiezo tras tropiezo.

Actualmente son 28 las personas trabajando en las instalaciones de Ondara en Garray, es decir, los 14 que han sido desafectados del ERTE y otros tantos técnicos. De este modo, se está cumpliendo los planes de los lotes de producción, mientras trabajan con los permisos para la venta, además de solicitar también la licencia para incorporar nuevas variedades de cannabis terapéutico.