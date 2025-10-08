Soria, de nuevo en el podio de las temperaturas más frías del país

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La provincia de Soria ha vuelto a despertarse esta madrugada del miércoles con uno de los pueblos más fríos del país. De hecho, se encuentra en el podio de las temperaturas más bajas registradas este 8 de octubre.

Se trata de San Pedro Manrique, con 2,6 grados a las 7.40 horas, y se coloca en tercer puesto, por detrás de Navascués en Navarra y Hecho en Huesca, donde los termómetros han marcado 2 y 2,5 grados, respectivamente. Además, marca la mínima de la Comunidad.

Para hoy se esperan en Soria cielos cubiertos con máximas de 26 grados y mínimas de 9.