Soria, de nuevo en el podio de las temperaturas más frías del país
La provincia de Soria ha vuelto a despertarse esta madrugada del miércoles con uno de los pueblos más fríos del país. De hecho, se encuentra en el podio de las temperaturas más bajas registradas este 8 de octubre.
Soria
Soria, de nuevo, entre los puntos más fríos del país
Heraldo-Diario de Soria
Se trata de San Pedro Manrique, con 2,6 grados a las 7.40 horas, y se coloca en tercer puesto, por detrás de Navascués en Navarra y Hecho en Huesca, donde los termómetros han marcado 2 y 2,5 grados, respectivamente. Además, marca la mínima de la Comunidad.
Para hoy se esperan en Soria cielos cubiertos con máximas de 26 grados y mínimas de 9.