Uno de los involucrados en la paliza de La Zona fue detenido en agosto

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Novedades en la brutal paliza que recibieron dos personas el pasado 2 de octubre, día de San Saturio, en La Zona, y cuyas imágenes se han viralizado en las redes sociales, y que han suscitado reacciones encontradas entre los partidos políticos. Según ha podido saber Heraldo Diario de Soria de fuentes cercanas a la investigación, uno de los identificados en la agresión ya fue arrestado por la Policía el pasado mes de agosto.

La detención se produjo por proferir amenazas de muerte al responsable de un establecimiento comercial del centro de Soria, blandir un cuchillo de 21 centímetros de hoja y herir a tres agentes de Policía tras ser interceptado.

Este suceso se produjo el día 17 de agosto y se cree que horas antes pudo reproducir hechos similares, amenazando en la vía pública a una persona y mostrando también el arma blanca. Su detención se produjo fruto de la colaboración entre cuerpos policiales de agentes de la Policía Nacional y de Policía Local de Soria y se le imputó entonces un delito de amenazas graves y atentado contra agente de la autoridad.

Entró en un establecimiento comercial del centro de Soria, donde comenzó a molestar a empleados y clientes. El responsable del local lo echó del establecimiento. Una vez en la calle el individuo comenzó a proferir amenazas de muerte contra esa persona a la vez que dirigía su mano a la espalda donde portaba un cuchillo de grandes dimensiones.

La víctima se introdujo en la tienda cerrando la puerta con llave y llamando a la Policía. El autor de las amenazas al percatarse de la llamada salió huyendo. Los servicios policiales llegaron rápidamente al lugar de los hechos y tras informarse de lo sucedido procedieron a la búsqueda del autor que fue localizado en una calle cercana. Los agentes cachearon a esta persona localizando el cuchillo en la zona de la espalda, por lo que procedieron a su detención. En ese momento aumentó la agresividad del arrestado que causó lesiones a tres policías.

Finalmente, se intervino el cuchillo cuya longitud de hoja era de unos 21 centímetros y el presunto autor de los hechos fue trasladado a dependencias policiales.

Así mismo se investigó a esta misma persona como presunto autor de otras amenazas ocurridas unas horas antes, también en vía pública, cuando se dirigió a un hombre vertiendo comentarios intimidatorios a la vez que le mostraba un cuchillo de gran tamaño.

El individuo, en cuestión, cuenta con antecedentes policiales y es bien conocido por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Además, según las mismas fuentes, la persona que parece yacer inconsciente en la acera después de la agresión, que recibió un puñetazo y fue pateada en la vía pública, es una mujer. El vídeo, que se ha viralizado en las redes sociales, muestra a tres individuos pegando puñetazos y patadas a dos personas en plena calle con una virulencia inusitada. Según el subdelegado, los involucrados están identificados. No hay denuncia y uno de los golpeados acudió para ser atendido en el Hospital con heridas leves. El caso ya está judicializado.

Por su parte, a preguntas de los informadores sobre la paliza en La Zona, el alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, señaló que «no voy a participar en esa política porque genera más tensión social». Subrayó que ese escenario pertenece a «la política madrileña con sus debates y no vamos a participar de ello en la ciudad de Soria».

Abogó por «dejar trabajar» a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado» y dijo «rechazar cualquier tipo de violencia». Las reacciones posteriores de PP y Vox, que reclamaban conocer la nacionalidad de los involucrados obedece, según el alcalde, «a las luchas intestinas para pescar en esos caladeros de votos en busca de rédito electoral».