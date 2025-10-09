Los animalistas volverán a concentrarse en Medinaceli el día del Toro Jubilo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Partido Animalista PACMA ha anunciado este jueves una nueva concentración prevista para el próximo 15 de noviembre en Medinaceli con el objetivo de "exigir la abolición definitiva del polémico Toro Júbilo", actualmente el único y último toro de fuego que se celebra en Castilla y León.

El partido recuerda que en 2024, PACMA consiguió detener la celebración del festejo después de que la justicia reconociera la necesidad de "anteponer el bienestar del animal, vulnerado durante la celebración hasta el punto de haber costado la vida a varios toros a lo largo de la historia".

Sin embargo, a mediados de septiembre de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) tumbó el auto del juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Soria que suspendía la celebración del evento, lo que da luz verde a que se pueda celebrar este año.

Según PACMA, con esta decisión se ignoran los "argumentos muy firmes presentados en defensa de la integridad física y emocional del toro, y se vuelve a priorizar una tradición que implica sufrimiento, miedo y estrés extremos para el animal según los expertos".

El partido considera que el Toro Júbilo es "uno de los festejos taurinos más crueles de España", y que su celebración se mantiene "amparada por razones culturales y festivas que no pueden justificar el maltrato". PACMA considera que las autoridades autonómicas y locales "tienen la responsabilidad de proteger a los animales y no de permitir y jalear su tortura bajo el pretexto de la tradición".

La concentración del 15 de noviembre coincidirá con la fecha en que está prevista la celebración del Toro Júbilo, con la diferencia de algunas horas de por medio, y PACMA ya ha anunciado que organizará autobuses desde Madrid para facilitar la participación de todas las personas que deseen sumarse a la protesta.

El Partido Animalista también ha presentado una solicitud de recusación contra el magistrado ponente designado en el recurso de casación relativo al festejo.