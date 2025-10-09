Dos jóvenes agredidos en la pelea viral de La Zona presentan denuncia

Captura del vídeo en el que aparece la brutal agresión en la zona en Rota de Calatañazor.HDS

Dos de los jóvenes implicados en la pelea registrada la semana pasada en la calle Rota de Calatañazor, en La Zona, han presentado denuncia ante la Policía Nacional, después de que un vídeo con la agresión se hiciera viral, y una semana más tarde de los hechos.

Se trata de la joven que quedó inconsciente y tumbada en la calle después de los golpes recibidos y que tuvo que ser atendida en el hospital Santa Bárbara, así como de otro joven que sufrió golpes y patadas de los agresores.

La denuncia se ha producido después de que los agentes de la comisaría de Soria se pusieron en contacto con ellos para tomarles declaración, según explicó la Subdelegación del Gobierno en Soria.

El caso se encuentra ya en manos de la autoridad judicial, al haberse comunicado de oficio la agresión desde el hospital.

Se da la circunstancia, como ya adelantó Heraldo-Diario de Soria, que uno de los autores de la agresión ya fue detenido en agosto por otros hechos violentos.