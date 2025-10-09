Ayuntamiento y Gobierno renuevan en Soria el convenio Viogen para proteger a víctimas de violencia de género

El subdelegado junto al alcalde de Soria, la concejala de Igualdad y la responsable de Viogen en la Subdelegación.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, y el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, renovaron hoy el convenio de colaboración entre ambas administraciones dentro del marco ‘Viogen’, que permite mejorar la coordinación institucional y reforzar la protección a las mujeres víctimas de violencia machista en Soria.

Martínez subrayó que la violencia de género, aludiendo también a los negacionistas que la circunscriben el ámbito doméstico o familiar, “sigue siendo una lacra de nuestra sociedad que requiere una respuesta conjunta y firme de todas las administraciones”. Al respecto, insistió en que “un aumento en el número de denuncias no significa necesariamente un aumento de la violencia, sino que es reflejo de un trabajo intenso de visibilización, sensibilización y generación de confianza para que las mujeres puedan dar el paso de denunciar y sentirse protegidas”.

“El incremento de denuncias es la muestra de que ya no se silencia lo que antes se quedaba en el ámbito doméstico. Hoy existen más herramientas, más coordinación y más apoyo institucional, y eso se traduce en más mujeres que confían en los recursos públicos para protegerse”, explicó.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, contextualizó el convenio, que se firmó tras el COVID y hoy se renueva, dentro del marco legal y operativo: “Este protocolo surge del mandato de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y de la colaboración entre el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias. Su objetivo es garantizar la seguridad de las víctimas en todas las fases del procedimiento, optimizando recursos y asegurando una atención preferente y coordinada entre Policía Nacional y Policía Local”.

Miguel Latorre detalló que actualmente existen 243 casos activos en el sistema Viogen en Soria, clasificados por niveles de riesgo (extremo, alto, medio y bajo), lo que permite adaptar la respuesta policial a cada situación, un aumento del 18%. “Este sistema asegura que no haya duplicidades, que la información fluya entre cuerpos policiales y que cada víctima tenga asignados recursos adecuados de protección y seguimiento”, agregó. No existen casos de riesgo extremo en la provincia.