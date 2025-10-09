Llamamiento del Banco de Alimentos de Soria para sumar voluntarios en su Gran Recogida

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Banco de Alimentos de Soria ya tiene fecha para su Gran Recogida en los supermercados. Será el 7 y 8 de noviembre, fechas en las que la sociedad soriana podrá demostrar su solidaridad. También se podrá colaborar de forma activa. La entidad busca hasta 200 voluntarios que colaboren para animar a las donaciones, dedicando desde sólo dos horas a esta labor social.

Según trasladaron desde el Banco de Alimentos, esta campaña consigue aunar en un solo fin de semana los esfuerzos de toda la sociedad para luchar por un objetivo común: proveer de una cesta básica a quienes más lo necesitan para garantizar que todas las personas tengan acceso a una alimentación digna.

Este año, la campaña llega en un contexto marcado por la cronificación de la pobreza alimentaria en España. Cada vez más personas, pese a no encontrarse en los márgenes más visibles de la exclusión, sufren dificultades para llegar a fin de mes y necesitan apoyo para cubrir algo tan básico como la alimentación. Solo en 2024, los Bancos de Alimentos, en colaboración con entidades sociales, atendieron a más de un millón de personas en situación de vulnerabilidad.

La recaudación obtenida en la Gran Recogida se destina íntegramente a atender las necesidades alimentarias de colectivos en situación de vulnerabilidad. En 2024, se distribuyeron, en toda España, 41 millones de raciones gracias a esta campaña. En Soria, fueron atendidas 1.300 personas, con una aportación de 150.000 kilos.

En paralelo, la disminución de las donaciones y el aumento de la demanda de ayuda alimentaria hacen imprescindible reforzar la acción colectiva. “La pobreza está más cerca de lo que pensamos y es tarea de toda la sociedad implicarse para mitigar sus efectos”.

El papel del voluntariado es la pieza clave para las grandes recogidas pues dan a conocer la dificultad en la que se encuentran muchas personas que viven a nuestro alrededor y cómo se puede formar parte de la solución. “Cada gesto cuenta y juntos podemos marcar la diferencia”. Por eso este año queremos que la Gran Recogida sea una demostración de que, cuando alguien necesita nuestra ayuda, se da todo.

Participar como persona voluntaria es muy fácil. Se puede contribuir con sólo 2 ó 4 horas de un fin de semana al año animando a colaborar a los clientes en esta acción solidaria. Una vez terminada la fase de donaciones, los Bancos de Alimentos también necesitan voluntariado para clasificar y agrupar los alimentos aportados.

El plazo de inscripción ya está abierto y podrá realizarse en la web https://balso.es/voluntarios-gran-recogida-2025/

En España, el 8,3% de la población española, unos ,9 millones de personas viven en situación de pobreza severa con unos ingresos inferiores a 611€ al mes. Recibir ayuda alimentaria, para muchas de ellas significa poder llevar una vida digna.