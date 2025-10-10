El Mercado Medieval vuelve a Soria: las fotos de la apertura

El Mercado Medieval de Soria ya está en marcha. Hasta el lunes, la ciudad vivirá una gran fiesta de historia, tradición y cultura entre puestos, espectáculos y recreaciones. Con más de 100 puestos ocupará algunas de las plazas y calles más emblemáticas de Soria, creando un amplio circuito para el disfrute del público.

Talleres, demostraciones, teatro de calle y espectáculos animan la ciudad.MonteseguroFoto El Mercado Medieval regresa a Soria un año más

Talleres, demostraciones, teatro de calle y espectáculos animan la ciudad.MonteseguroFoto El Mercado Medieval regresa a Soria un año más

Talleres, demostraciones, teatro de calle y espectáculos animan la ciudad.MonteseguroFoto El Mercado Medieval regresa a Soria un año más

Talleres, demostraciones, teatro de calle y espectáculos animan la ciudad.MonteseguroFoto El Mercado Medieval regresa a Soria un año más

Talleres, demostraciones, teatro de calle y espectáculos animan la ciudad.MonteseguroFoto El Mercado Medieval regresa a Soria un año más

Talleres, demostraciones, teatro de calle y espectáculos animan la ciudad.MonteseguroFoto El Mercado Medieval regresa a Soria un año más

Talleres, demostraciones, teatro de calle y espectáculos animan la ciudad.MonteseguroFoto El Mercado Medieval regresa a Soria un año más

Talleres, demostraciones, teatro de calle y espectáculos animan la ciudad.MonteseguroFoto El Mercado Medieval regresa a Soria un año más

Talleres, demostraciones, teatro de calle y espectáculos animan la ciudad.MonteseguroFoto El Mercado Medieval regresa a Soria un año más

Talleres, demostraciones, teatro de calle y espectáculos animan la ciudad.MonteseguroFoto El Mercado Medieval regresa a Soria un año más

Talleres, demostraciones, teatro de calle y espectáculos animan la ciudad.MonteseguroFoto El Mercado Medieval regresa a Soria un año más

Talleres, demostraciones, teatro de calle y espectáculos animan la ciudad.MonteseguroFoto El Mercado Medieval regresa a Soria un año más

Talleres, demostraciones, teatro de calle y espectáculos animan la ciudad.MonteseguroFoto El Mercado Medieval regresa a Soria un año más

Talleres, demostraciones, teatro de calle y espectáculos animan la ciudad.MonteseguroFoto El Mercado Medieval regresa a Soria un año más

Talleres, demostraciones, teatro de calle y espectáculos animan la ciudad.MonteseguroFoto El Mercado Medieval regresa a Soria un año más

Talleres, demostraciones, teatro de calle y espectáculos animan la ciudad.MonteseguroFoto El Mercado Medieval regresa a Soria un año más

Talleres, demostraciones, teatro de calle y espectáculos animan la ciudad.MonteseguroFoto El Mercado Medieval regresa a Soria un año más

Talleres, demostraciones, teatro de calle y espectáculos animan la ciudad.MonteseguroFoto El Mercado Medieval regresa a Soria un año más

Talleres, demostraciones, teatro de calle y espectáculos animan la ciudad.MonteseguroFoto El Mercado Medieval regresa a Soria un año más

Talleres, demostraciones, teatro de calle y espectáculos animan la ciudad.MonteseguroFoto El Mercado Medieval regresa a Soria un año más

Talleres, demostraciones, teatro de calle y espectáculos animan la ciudad.MonteseguroFoto El Mercado Medieval regresa a Soria un año más

Talleres, demostraciones, teatro de calle y espectáculos animan la ciudad.MonteseguroFoto El Mercado Medieval regresa a Soria un año más

Talleres, demostraciones, teatro de calle y espectáculos animan la ciudad.MonteseguroFoto El Mercado Medieval regresa a Soria un año más

Talleres, demostraciones, teatro de calle y espectáculos animan la ciudad.MonteseguroFoto El Mercado Medieval regresa a Soria un año más

Talleres, demostraciones, teatro de calle y espectáculos animan la ciudad.MonteseguroFoto El Mercado Medieval regresa a Soria un año más

Talleres, demostraciones, teatro de calle y espectáculos animan la ciudad.MonteseguroFoto El Mercado Medieval regresa a Soria un año más

Talleres, demostraciones, teatro de calle y espectáculos animan la ciudad.MonteseguroFoto El Mercado Medieval regresa a Soria un año más