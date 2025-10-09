Heraldo-Diario de Soria

Puente del Pilar

Todo sobre el Mercado Medieval de Soria 2025: el programa, los puestos, los talleres y los espectáculos

El evento comienza este viernes día 10 y se prolongará hasta el lunes en diversas calles y plazas de la capital

Detalle de la animación de una edición anterior del Mercado Medieval de Soria.

Detalle de la animación de una edición anterior del Mercado Medieval de Soria.

Publicado por
Heraldo-Diario de Soria
Soria

Creado:

Actualizado:

El Mercado Medieval vuelve a tomar las calles de Soria en el puente del Pilar. Organizado por el Ayuntamiento de Soria celebrará una nueva edición del viernes 10 de octubre al lunes 13 de octubre y convertirá el centro de la ciudad en un escenario histórico con más de un centenar de puestos artesanales y gastronómicos, talleres demostrativos y espectáculos itinerantes. Ya se conoce el programa completo.

El mercado se distribuirá por algunos de los espacios más emblemáticos del centro urbano:

  • Plaza Mariano Granados.
  • Calle Marqués de Vadillo.
  • Calle El Collado.
  • Plaza San Esteban.
  • Plaza del Rosel y San Blas.
  • Plaza Mayor.

En total, el mercado contará con 115 puestos divididos en tres grandes áreas:

  • Artesanía (71): destaca la presencia de joyerías y bisuterías (plata, acero, piedras naturales...), junto con puestos de madera artesanal, cosmética natural, marroquinería, textil, cerámica, minerales, vidrio y caligrafía.
  • Alimentación (28).
  • Gastronomía (15).

Durante todo el mercado, el público podrá disfrutar de talleres en vivo:

  • Vidrio soplado (Plaza Mariano Granados).
  • Herrería artística (plazas).
  • Marroquinería tradicional (Calle El Collado).

Cada taller contará con 2 a 5 pases diarios, con aforos de entre 12 y 30 personas.

Este es el programa con las actividades de animación artística:

Viernes 10 de octubre

  • 18:00 h · Nómadas (Kabayla Zíngary) · Pasacalles conjunto · Itinerante · 30’ 
  • 18:15 h · El Saca Muelas (Bruja Quemada) · Teatro de calle · Itinerante · 30’ 
  • 18:45 h · Cuentacuentos infantil (Salta La Pulga) · Estático · Esp.1 · 30’ 
  • 19:00 h · Circo Zíngary (Kabayla Zíngary) · Circo · Estático · Esp.4 · 30’ 
  • 19:30 h · El Inquisidor (Bruja Quemada) · Teatro de calle · Itinerante · 30’ 
  • 20:15 h · L’Ordre des Éléments · Pasacalles de fantasía · Itinerante · 30’ 
  • 21:00 h · El Condenado (Bruja Quemada) · Teatro de calle · Itinerante · 30’ 
  • 21:15 h · Awe (Kabayla Zíngary) · Espectáculo de fuego · Estático · Esp.1 · 25’

Sábado 11 de octubre — Mañana

  • 11:45 h · Nómadas (Kabayla Zíngary) · Pasacalles conjunto · Itinerante · 30’ 
  • 12:00 h · Krakort (El Duende / Ivon Hueso) · Teatro · Itinerante 
  • 12:15 h · El Saca Muelas (Bruja Quemada) · Teatro de calle · Itinerante · 30’ 
  • 12:45 h · Cuentacuentos infantil (Salta La Pulga) · Estático · Esp.1 · 30’ 
  • 13:00 h · L’Ordre des Éléments · Pasacalles de fantasía · Itinerante · 30’ 
  • 13:30 h · El Gran Rufus · Circo · Estático · Esp.1 · 30’ 
  • 13:45 h · El Fauno · Teatro, mitología y música · Itinerante · 30’ 
  • 14:00 h · El Inquisidor (Bruja Quemada)

Sábado 11 de octubre — Tarde

  • 17:30 h · Surix, El Hombre Árbol · Teatro · Itinerante 
  • 17:45 h · El hombre más fuerte del mundo (Bruja Quemada) · Teatro de calle · Itinerante · 30’ 
  • 18:00 h · Pera Teatro · Teatro · Itinerante / Estático (corto) 
  • 18:15 h · Pasacalles conjunto / La Tribu Zíngary (Kabayla Zíngary)
  • 18:30 h · Cuentacuentos infantil (Salta La Pulga) · Estático · Esp.1 · 30’ 
  • 19:00 h · Gervasio el Grande (Bruja Quemada) · Teatro de calle · Itinerante · 30’ 
  • 19:15 h · Zíngary Circo (Kabayla Zíngary) · Circo · Estático · Esp.4 · 30’ 
  • 19:45 h · Krakort (El Duende) · Teatro · Itinerante 
  • 20:00 h · Animación musical y danza (Kabayla Zíngary) · Itinerante · 30’ 
  • 20:15 h · El Condenado (Bruja Quemada) · Teatro de calle · Itinerante · 30’ 
  • 20:30 h · Guardianes del Fuego (Kabayla Zíngary) · Espectáculo de fuego · Estático · Esp.1

Domingo 12 de octubre — Mañana

  • 11:30 h · Nómadas (Kabayla Zíngary) · Pasacalles conjunto · Itinerante · 30’ 
  • 12:00 h · Gzarkuk · Itinerante · 45’ 
  • 12:15 h · El Saca Muelas (Bruja Quemada) · Teatro de calle · Itinerante · 30’ 
  • 12:30 h · Krakort (El Duende) · Teatro · Itinerante · 50’ 
  • En paralelo: Cuentacuentos infantil (Salta La Pulga) · Estático · Esp.1 · 30’ 
  • 13:00 h · L’Ordre des Éléments · Pasacalles de fantasía · Itinerante · 30’ 
  • 13:15 h · Valeria (Arco y Flecha) · Circo · Estático · Esp.1 
  • 13:45 h · El Inquisidor (Bruja Quemada) · Teatro de calle · Itinerante · 30’ En paralelo: El Fauno · Itinerante 
  • 14:00 h · El Gran Rufus · Teatro de calle · Itinerante · 30’ · Circo y humor

Domingo 12 de octubre — Tarde

  • 17:45 h · El Saca Muelas (Bruja Quemada) · Teatro de calle · Itinerante · 30’ 
  • 18:00 h · Surix, El Hombre Árbol · Teatro · Itinerante 
  • 18:15 h · Animación musical y danza (Kabayla Zíngary) · Itinerante · 30’ 
  • 18:45 h · Circo Zíngary (Kabayla Zíngary) · Circo · Estático · Esp.1 · 30’ 
  • 19:00 h · El Fauno · Música y teatro 
  • 19:15 h · Valeria (Arco y Flecha) (Kabayla Zíngary) · Circo · Estático · Esp.4 
  • 19:45 h · El hombre más fuerte del mundo (Bruja Quemada) · Teatro de calle 

Lunes 13 de octubre — Mañana

  • 12:00 h · La Tribu Zíngary (Kabayla Zíngary) · Pasacalles conjunto · Itinerante · 30’
  • 12:15 h · El Saca Muelas (Bruja Quemada) · Teatro de calle · Itinerante · 30’
  • 12:45 h · El Fauno · Música y teatro
  • 13:00 h · Cabaret Zíngaro (Kabayla Zíngary) · Circo · Estático · Esp.4 · 30’
  • 13:15 h · Krakort (El Duende) · Teatro · Itinerante · 50’
  • 13:30 h · Animación musical (Kabayla Zíngary) · Itinerante · 30’
  • 14:00 h · El Inquisidor (Bruja Quemada) · Teatro de calle · Itinerante · 30’

Lunes 13 de octubre — Tarde

  • 17:30 h · El hombre más fuerte del mundo (Bruja Quemada) · Teatro de calle · Itinerante · 30’
  • 18:00 h · Krakort (El Duende) · Teatro · Itinerante · 50’
  • 18:45 h · Animación musical y danza (Kabayla Zíngary) · Itinerante · 30’
  • 19:00 h · Circo Zíngary (Kabayla Zíngary) · Circo · Estático · Esp.4 · 30’
  • 19:30 h · Animación musical y danza (Kabayla Zíngary) · Itinerante · 30’
