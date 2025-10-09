Puente del Pilar
Todo sobre el Mercado Medieval de Soria 2025: el programa, los puestos, los talleres y los espectáculos
El evento comienza este viernes día 10 y se prolongará hasta el lunes en diversas calles y plazas de la capital
El Mercado Medieval vuelve a tomar las calles de Soria en el puente del Pilar. Organizado por el Ayuntamiento de Soria celebrará una nueva edición del viernes 10 de octubre al lunes 13 de octubre y convertirá el centro de la ciudad en un escenario histórico con más de un centenar de puestos artesanales y gastronómicos, talleres demostrativos y espectáculos itinerantes. Ya se conoce el programa completo.
El mercado se distribuirá por algunos de los espacios más emblemáticos del centro urbano:
- Plaza Mariano Granados.
- Calle Marqués de Vadillo.
- Calle El Collado.
- Plaza San Esteban.
- Plaza del Rosel y San Blas.
- Plaza Mayor.
En total, el mercado contará con 115 puestos divididos en tres grandes áreas:
- Artesanía (71): destaca la presencia de joyerías y bisuterías (plata, acero, piedras naturales...), junto con puestos de madera artesanal, cosmética natural, marroquinería, textil, cerámica, minerales, vidrio y caligrafía.
- Alimentación (28).
- Gastronomía (15).
Durante todo el mercado, el público podrá disfrutar de talleres en vivo:
- Vidrio soplado (Plaza Mariano Granados).
- Herrería artística (plazas).
- Marroquinería tradicional (Calle El Collado).
Cada taller contará con 2 a 5 pases diarios, con aforos de entre 12 y 30 personas.
Este es el programa con las actividades de animación artística:
Viernes 10 de octubre
- 18:00 h · Nómadas (Kabayla Zíngary) · Pasacalles conjunto · Itinerante · 30’
- 18:15 h · El Saca Muelas (Bruja Quemada) · Teatro de calle · Itinerante · 30’
- 18:45 h · Cuentacuentos infantil (Salta La Pulga) · Estático · Esp.1 · 30’
- 19:00 h · Circo Zíngary (Kabayla Zíngary) · Circo · Estático · Esp.4 · 30’
- 19:30 h · El Inquisidor (Bruja Quemada) · Teatro de calle · Itinerante · 30’
- 20:15 h · L’Ordre des Éléments · Pasacalles de fantasía · Itinerante · 30’
- 21:00 h · El Condenado (Bruja Quemada) · Teatro de calle · Itinerante · 30’
- 21:15 h · Awe (Kabayla Zíngary) · Espectáculo de fuego · Estático · Esp.1 · 25’
Sábado 11 de octubre — Mañana
- 11:45 h · Nómadas (Kabayla Zíngary) · Pasacalles conjunto · Itinerante · 30’
- 12:00 h · Krakort (El Duende / Ivon Hueso) · Teatro · Itinerante
- 12:15 h · El Saca Muelas (Bruja Quemada) · Teatro de calle · Itinerante · 30’
- 12:45 h · Cuentacuentos infantil (Salta La Pulga) · Estático · Esp.1 · 30’
- 13:00 h · L’Ordre des Éléments · Pasacalles de fantasía · Itinerante · 30’
- 13:30 h · El Gran Rufus · Circo · Estático · Esp.1 · 30’
- 13:45 h · El Fauno · Teatro, mitología y música · Itinerante · 30’
- 14:00 h · El Inquisidor (Bruja Quemada)
Sábado 11 de octubre — Tarde
- 17:30 h · Surix, El Hombre Árbol · Teatro · Itinerante
- 17:45 h · El hombre más fuerte del mundo (Bruja Quemada) · Teatro de calle · Itinerante · 30’
- 18:00 h · Pera Teatro · Teatro · Itinerante / Estático (corto)
- 18:15 h · Pasacalles conjunto / La Tribu Zíngary (Kabayla Zíngary)
- 18:30 h · Cuentacuentos infantil (Salta La Pulga) · Estático · Esp.1 · 30’
- 19:00 h · Gervasio el Grande (Bruja Quemada) · Teatro de calle · Itinerante · 30’
- 19:15 h · Zíngary Circo (Kabayla Zíngary) · Circo · Estático · Esp.4 · 30’
- 19:45 h · Krakort (El Duende) · Teatro · Itinerante
- 20:00 h · Animación musical y danza (Kabayla Zíngary) · Itinerante · 30’
- 20:15 h · El Condenado (Bruja Quemada) · Teatro de calle · Itinerante · 30’
- 20:30 h · Guardianes del Fuego (Kabayla Zíngary) · Espectáculo de fuego · Estático · Esp.1
Domingo 12 de octubre — Mañana
- 11:30 h · Nómadas (Kabayla Zíngary) · Pasacalles conjunto · Itinerante · 30’
- 12:00 h · Gzarkuk · Itinerante · 45’
- 12:15 h · El Saca Muelas (Bruja Quemada) · Teatro de calle · Itinerante · 30’
- 12:30 h · Krakort (El Duende) · Teatro · Itinerante · 50’
- En paralelo: Cuentacuentos infantil (Salta La Pulga) · Estático · Esp.1 · 30’
- 13:00 h · L’Ordre des Éléments · Pasacalles de fantasía · Itinerante · 30’
- 13:15 h · Valeria (Arco y Flecha) · Circo · Estático · Esp.1
- 13:45 h · El Inquisidor (Bruja Quemada) · Teatro de calle · Itinerante · 30’ En paralelo: El Fauno · Itinerante
- 14:00 h · El Gran Rufus · Teatro de calle · Itinerante · 30’ · Circo y humor
Domingo 12 de octubre — Tarde
- 17:45 h · El Saca Muelas (Bruja Quemada) · Teatro de calle · Itinerante · 30’
- 18:00 h · Surix, El Hombre Árbol · Teatro · Itinerante
- 18:15 h · Animación musical y danza (Kabayla Zíngary) · Itinerante · 30’
- 18:45 h · Circo Zíngary (Kabayla Zíngary) · Circo · Estático · Esp.1 · 30’
- 19:00 h · El Fauno · Música y teatro
- 19:15 h · Valeria (Arco y Flecha) (Kabayla Zíngary) · Circo · Estático · Esp.4
- 19:45 h · El hombre más fuerte del mundo (Bruja Quemada) · Teatro de calle
Lunes 13 de octubre — Mañana
- 12:00 h · La Tribu Zíngary (Kabayla Zíngary) · Pasacalles conjunto · Itinerante · 30’
- 12:15 h · El Saca Muelas (Bruja Quemada) · Teatro de calle · Itinerante · 30’
- 12:45 h · El Fauno · Música y teatro
- 13:00 h · Cabaret Zíngaro (Kabayla Zíngary) · Circo · Estático · Esp.4 · 30’
- 13:15 h · Krakort (El Duende) · Teatro · Itinerante · 50’
- 13:30 h · Animación musical (Kabayla Zíngary) · Itinerante · 30’
- 14:00 h · El Inquisidor (Bruja Quemada) · Teatro de calle · Itinerante · 30’
Lunes 13 de octubre — Tarde
- 17:30 h · El hombre más fuerte del mundo (Bruja Quemada) · Teatro de calle · Itinerante · 30’
- 18:00 h · Krakort (El Duende) · Teatro · Itinerante · 50’
- 18:45 h · Animación musical y danza (Kabayla Zíngary) · Itinerante · 30’
- 19:00 h · Circo Zíngary (Kabayla Zíngary) · Circo · Estático · Esp.4 · 30’
- 19:30 h · Animación musical y danza (Kabayla Zíngary) · Itinerante · 30’