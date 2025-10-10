Soria volverá a arropar a la Guardia Civil en la parada y el desfile del Día del Pilar

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El centro de Soria volverá a albergar el 12 de Octubre los actos conmemorativos de la patrona de la Guardia Civil con la parada y el desfile del Cuerpo. Una cita que año tras año congrega a cientos de sorianos que arropan así a la Benemérita en un día muy señalado. La Comandancia de la Guardia Civil de Soria ya ha avanzado el programa de su acto institucional con motivo del día de Nuestra Señora del Pilar.

El acto estará será presidido por el Teniente Coronel Jefe de la Comandancia Sergio Peñarroya, y por el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre. Contará con la asistencia de la consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, Rocío Lucas, el alcalde de Soria, Carlos Martínez, diputados, senadores y procuradores de la provincia y autoridades civiles y militares.

Se iniciará a las 12.30 horas y contará con una parada militar a cargo de una Sección de Honores de la Comandancia, izado de la enseña nacional, imposición de condecoraciones, alocución del Teniente Coronel y alocución del Subdelegado del Gobierno. Para finalizar se rendirá homenaje a los que dieron su vida por España y se cerrará con un desfile. La Banda Municipal de Música de Soria acompañará el acto como es habitual.

En el apartado de condecoraciones cabe destacar que se impondrán 15 de diferentes órdenes, como Mérito Militar, Orden del Mérito de la Guardia Civil y Cruces a la Constancia en el Servicio.

Con carácter previo al acto institucional, a las 11.30 horas en la parroquia de El Salvador se celebrará una solemne eucaristía en honor de la Virgen del Pilar y en recuerdo los fallecidos de la Guardia Civil. La Comandancia de la Guardia Civil de Soria agradece la presencia de todos aquellos ciudadanos que quieran acompañarles en este día.