ZF plantea un ERTE en 2026 de 13 a 93 días que afectará a casi toda la plantilla de Ólvega

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Organizativas y productivas. Son las causas que alegó la dirección de ZF Aftermarket para justificar el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que presentó a los representantes de los trabajadores del grupo alemán durante la primera de las reuniones, celebrada en la mañana del jueves, de una negociación que se extenderá a lo largo de este mes de octubre. De la abundante documentación que aportó la empresa, y que los servicios jurídicos de los sindicatos se encuentran analizando ya, se desprende que ZF plantea una regulación para 2026 de entre 13 y 93 días dependiendo de la sección y para la práctica totalidad de la plantilla, que en Ólvega son unos 480 trabajadores.

El presidente del comité de empresa de la planta olvegueña, Miguel Ángel Cardero, aseguró que el sindicato por el que él es delegado, CGT, y que además ostenta la mayoría, con 13 de los 17 representantes, tiene como objetivo prioritario «negociar las mejores condiciones para todas y todos». Y emplazó a dar más explicaciones una vez que los servicios jurídicos estudien toda la documentación. «Como hemos informado a la plantilla están verificando que la información es la correcta para que en la siguiente reunión la representación legal de las personas trabajadoras entreguemos propuesta de mejoras de la aplicación del ERTE a la empresa y así empezar la negociación». Mientras tanto, el presidente del comité está ya hablando con todas las administraciones para poner sobre la mesa el expediente.

También UGT está comprobando toda la documentación de la que por el momento se ha desprendido que la regulación se aplicará a la práctica totalidad de la plantilla y que hay una horquilla que va de los 13 a los 93 días para los trabajadores en función de las distintas secciones. Pablo Soria, secretario general de UGT FICA en la provincia, aseguró que UGT, que en la fábrica de Ólvega cuenta con dos representantes sindicales, no va a admitir tanto periodo de regulación y va a luchar por minimizar al máximo el impacto de la regulación.

Por su parte, CC OO, también con dos delegados en el comité de ZF Ólvega, puso de manifiesto que su prioridad será la de «conservar el empleo», y que cuando finalice el ERTE no haya más sorpresas porque la situación del grupo se haya mejorado: «No vamos a permitir que ocurra como con Losán, que después de un ERTE vino un ERE y ahora sigue sin actividad y los trabajadores sin cobrar», señaló Amor Pérez, de CC OO. Añadió además que la empresa ha presentado en la primera reunión los resultados de una auditoría externa. Al respecto, recuerda que sólo ha presentado regulación en el Covid, como tantas otras en el sector de la automoción, pero «al analizar a ZF lo que parece es que necesita un reajuste».

El pasado jueves iniciaba el periodo de negociación en Corella, Navarra, entre la dirección del grupo y una comisión formada por 13 miembros en representación de todas las plantas del grupo de UGT, CCOO, ELA, LAB, USO y CGT, y desde Ólvega participan tres delegados de CGT.

La siguiente reunión, salvo cambios de última hora, será el próximo viernes 17 de octubre, y habrá una tercera el 21 de octubre, para finalizar el 23 de octubre.

Lo cierto es que ZF ya quedó tocada hace un mes, tras el despido de 25 trabajadores, seis de ellos de la planta olvegueña, y todos ellos por causas productivas y organizativas, lo que llevó a varias movilizaciones de protesta porque no presentaron ERE. «Se trata de la segunda fábrica con mayor número de trabajadores del sector de la automoción de la provincia.

Es la primera planta del sector de la automoción en la provincia que está pagando las consecuencias de la incertidumbre por el vehículo eléctrico. De hecho, el resto de empresas están «a pleno rendimiento e incluso en algunas se están realizando horas extras», según indicó Pablo Soria el pasado jueves.