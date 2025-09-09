Más de 200 trabajadores en la protesta por los despidos en la fábrica de Zf de Ólvega

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Más de 200 trabajadores participaron ayer en la primera concentración de protesta ante las puertas de la fábrica de Zf Aftermarket en Ólvega en protesta de los recientes 6 despidos objetivos ejecutados por la dirección hace unas semanas.

La concentración, convocada por el sindicato CGT, que preside el comité de empresa, comenzó a las 13.30 horas y se prolongó durante una hora. Bajo un cartel en el que se leía: «No a los despidos, hay otras soluciones» , los trabajadores de la planta, que se dedica a la fabricación de pastillas de freno, reclamaron a la dirección que antes de acordar despidos negocie con los sindicatos otras medidas de flexibilidad que no conlleven la destrucción de empleos.

El comité de empresa se encuentra pendiente de mantener esta semana una reunión con la dirección en la que espera recibir explicaciones y las razones de estos 6 despidos de los que solo conocen que han sido por razones productivas y organizativas y no económicas , como publicó este periódico.

Ayer fue el primer día de movilización de los que se han convocado en esta semana. Los trabajadores están citados todos los días hasta el viernes para protestar por los recientes ajustes que también se han producido en otras plantas del grupo en España.

A los 6 despidos de la factoría de Ólvega, que cuenta con una plantilla de 480 empleados, se suman otros 6 en la de Alfaro (La Rioja) y 13 más en la de Corella (Navarra). En esta última fábrica también se celebran manifestaciones en contra de los despidos.

Desde los representantes de los trabajadores se insiste en la necesidad de aplicar medidas que no sean traumáticas como los despidos y que pueden salir desde una mesa de negociación, como expedientes de regulación, flexibilidad horaria, bajas voluntarias o incluso prejubilaciones, esta última se podría aplicar fácilmente en Ólvega, donde la plantilla es mayor.

La segunda concentración está convocada hoy a las 13.30 horas ante la fábrica.