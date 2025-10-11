Pequeño incendio controlado junto a la ermita de la Virgen de la Llana de Almenar

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los medios de extinción han controlado con rapidez un pequeño incendio declarado en Almenar de Soria, muy cerca de la ermita de la Virgen de la Llana de la localidad. Aunque por el momento se desconoce la superficie afectada, la celeridad en ponerle coto invita a pensar en que será reducida.

El aviso se ha recibido a las 18.21 horas de este sábado, según recoge el portal de información de incendios forestales de la Junta de Castilla y León, Inforcyl. Hasta el lugar se han desplazado un agente medioambiental y dos autobombas. A las 19.07 horas ya se daba por controlado, en prácticamente tres cuartos de hora.

A las 19.25 horas ya se había retirado una de las motobombas aunque el resto de medios seguían trabajando en la zona hasta su completa extinción. Por el momento se desconoce la causa probable y la superficie, aunque factores como el reducido número de medios necesarios o la rapidez en controlarlo apuntan a un incendio no muy grande.