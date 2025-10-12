Soria es la opción «prioritaria» para el invernadero de tomates de Agro Care

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El ambicioso proyecto de la multinacional holandesa Agro Care tiene a Soria como «opción prioritaria» según confirmaron a este medio fuentes cercanas a la propia empresa. La amplitud térmica, las horas de sol, la cercanía a fuentes de calor, son algunos de los factores determinantes que han situado a Soria en esa posición preferente y que el ultimátum para poder llevar la inversión, de más de 300 millones, al norte de África haya quedado diluido. Fuentes de la empresa insistieron en que Agro Care está dispuesta a «esperar» para tener atado el desarrollo del proyecto. El principal escollo es la alimentación energética. El Miteco ha iniciado esta semana lo que denomina la fase de audiencia pública de la Propuesta inicial de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica con horizonte 2030.

El proyecto requiere de hilar muy fino con ciertos detalles, aunque hasta esta semana eran dos las principales dificultades que amenazan la llegada de Agro Care a Soria, tener la vivienda suficiente para albergar al millar de trabajadores necesarios y obtener la energía para suministrar un invernadero que en su máximo desarrollo se situará en el entorno de las 150 hectáreas. Hace unos días se celebró un encuentro con una decena de municipios del área de influencia del PEMA y la sensación de la empresa es que el problema, al menos, puede estar encaminado, por la voluntad de encontrar las fórmulas que permitan poner a disposición de la empresa el suelo para que Agro Care construya las viviendas necesarias.

En el encuentro participaron Soria, Almarza, Quintana Redonda, Tardelcuende, Berlanga, Los Rábanos, Almazán, Lubia y Golmayo. Después de este primer encuentro, se ha abierto un «periodo de consultas» para que se vayan posicionando los diferentes ayuntamientos y «conocer su interés en ser parte de este proyecto, albergando en su municipio las iniciativas urbanísticas que acojan a los trabajadores de esta empresa agroalimentaria». La intención, establecida por la Diputación, es que la posible llegada de trabajadores se ‘reparta’ entre las diferentes localidades que formen parte del proyecto.

En este contexto las miradas se vuelven a la cuestión del suministro energético. «No hay nada hasta que esté solucionado el tema de la electricidad», advierten desde fuentes cercanas a la empresa que además inciden en que no solo afecta al proyecto de Agro Care sino que otras iniciativas están «colgando de un hilo». Agro Care no ve problemas en ‘aguantar’ unos meses más el desarrollo del proyecto pero «es necesario conocer la planificación». «Soria interesa mucho, es el sitio más adecuado, es ideal», recalcan, pero «falta energía».

Agro Care es consciente que a la hora de asignación eléctrica «hay alguna opción por delante» en referencia a proyectos que están más maduros en su desarrollo como Elyse, también en el PEMA. La multinacional holandesa se mueve en una cifra «básica» de 200 MW» . El momento clave y al que todos miran es la presentación de la nueva planificación eléctrica del Ministerio de Transición Ecológica con horizonte 2030. Esa planificación acumula bastante retraso y debe clarificar inversiones y apuestas que permitan, por ejemplo, que provincias como Soria aprovechen toda la energía que producen y acoger iniciativas como AgroCare.

El Miteco ha iniciado la fase de audiencia pública de la Propuesta inicial de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica con horizonte 2030. Y Soria figura en ese ‘mapa’ con varias propuestas que sobre el papel se irán desarrollando. Figura que habrá una nueva subestación en Soria de 220 kilovatios con entrada y salida en la línea Magaña-Coscurita (220 kv).

Además, se ampliará la subestación de Almazán, una de las grandes reclamaciones, hasta los 440 kv y también la de Soria, hasta los 220 kv, según los planes del Miteco.

La planificación de la empresa holandesa contempla un desarrollo modular del proyecto en Soria. Las 150 hectáreas del invernadero no llegarían de golpe sino con un plan de expansión que sumará unas 20 hectáreas cada año. De la misma forma la incorporación de trabajadores también será progresiva con contingentes de unos 150 anuales, según explicaron fuentes cercanas al proyecto. Aunque ahora mismo el suelo para ejecutar el proyecto, pero desde Agro Care lo ven «solucionable» gracias a la participación de Somacyl y la Diputación provincial. La empresa pública de la Junta sería la encargada de desarrollar el suelo tal y como se ha hecho en el PEMA. Agro Care insiste en no poner fechas, pero sí aseguran que una vez que la cuestión energética quede resuelta el proyecto comenzará su lanzamiento de forma inminente.

Al término de la reunión de hace unos días, desde la Diputación se lanzó una nota de prensa explicando algunos detalles del encuentro y también hacía público el ‘desafío’ que lanzaba el propio presidente provincial, Benito Serrano. «Hemos puesto sobre la mesa si Soria está preparada para albergar este proyecto. Es una pregunta que debemos contestar entre todos. Si somos capaces de ofrecer tierra, agua, luz y además un empleo digno para más de un millar de personas asociado a una vivienda para hacer que crezca la provincia de Soria, con el compromiso de todos», indicó.

Agro Care ocuparía entre 140 y 160 hectáreas cercanas al PEMA de Garray. La inversión prevista se sitúa en el entorno de los 350 millones de euros y lleva aparejada la creación de unos 1.100 empleos, 150 de ellos cualificados. El plan de desarrollo es a 5 o 6 años. Agro Care ya tiene presencia en Países Bajos, Marruecos, Francia, Túnez y Brasil y es una de las firmas del sector más potentes de Europa. La sede social del grupo Agro Care está en Maasdijk, Países Bajos. Esta firma cultiva tomates para el sector minorista en la Unión Europea durante todo el año. Lo hace a muy alta escala «aprovechando el conocimiento y la experiencia de especialistas en otros campos siempre que sea posible», produciendo de forma respetuosa con el medio ambiente, en atención a minoristas, y porque así lo exigen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fundada en 1997, está implantada en la actualidad en cuatro países y siete ubicaciones y cuenta con 1.500 empleados, según figura en su página web. Soria sería la primera planta de esta empresa en España.