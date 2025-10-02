Agro Care sondea posibles viviendas en los municipios en torno al PEMA

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La Diputación provincial de Soria acogió, y apadrinó, un encuentro ayer entre representantes del proyecto de Agro Care y varios municipios de Soria. La reunión tuvo como objeto principal explicar la importante iniciativa empresarial que la firma holandesa pretende implantar en Garray, aunque aún lejos de una decisión definitiva, y sondear la posibilidad de suelo disponible en las localidades del entorno del Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA) para construir las viviendas que acogerán a los algo más de 1.000 empleados que necesitaría la empresa.

Tal y como ya informó este medio, la multinacional Agro Care pretende desarrollar en Soria, aunque no es su única opción, un importante proyecto empresarial para el cultivo de tomates en invernadero. Agro Care ocuparía entre 140 y 160 hectáreas cercanas al PEMA de Garray. La inversión prevista se sitúa en el entorno de los 350 millones de euros y lleva aparejada la creación de unos 1.100 empleos, 150 de ellos cualificados. En principio se esperaba que la empresa tomara una decisión entre finales de septiembre y principios de enero y ahora esos plazos se han ampliado. Agro Care baraja otras opciones en el norte de África, pero la reunión de ayer demuestra que la opción Soria se mantiene en los planes de la empresa. El plan de desarrollo es a 5 o 6 años.

El desembarco de Agro Care en Soria no será fácil. A grandes rasgos, la empresa necesita de acceso al agua, energía, trabajadores y vivienda. Soria tiene ventajas como el agua, las condiciones climáticas y meteorológicas –amplitud térmica, horas de sol– y el acceso al calor generado en la planta de Enso, ubicada en el PEMA. Sin embargo, también tiene algunas desventajas. En primer lugar el acceso a mano de obra. Fuentes cercanas al proyecto indicaron que la empresa prevé solucionarlo con trabajadores de Soria, pero se trata de una provincia sin apenas desempleados, y en gran parte, con trabajadores llegados de Europa del Este con los que ya tiene experiencia.

La empresa necesita 1.100 trabajadores –unos 950 peones y 150 cualificados– y estos una vivienda lo que genera un segundo problema que es principalmente, el que ocupó la reunión de ayer. La empresa sondeó el suelo urbano disponible en los municipios y la posibilidad de explorar su compra. Agro Care se haría cargo de la construcción de las viviendas donde alojaría a sus empleados. La intención es que no haya una ‘concentración’ en solo un municipio, sino que se pueda repartir en varias localidades. El tercer problema es la energía que tampoco tiene una solución sencilla y que necesita de la participación del Estado. Fuentes cercanas al proyecto explicaron que se están explorando también las fórmulas para dotar al proyecto de toda la energía que necesita, fundamentalmente, para abastecer los invernaderos.

Si todas esas piezas encajan, AcroCare ya solo tendría que hacer frente a una última dificultad, las 160 hectáreas que necesita para la implantación de la propia empresa. Ahora mismo la elección son tierras que están bordeando el PEMA en el municipio de Garray. Parte de ellas están en manos de administraciones –Somacyl o Diputación– con las que no habría excesivos problemas, pero hay otras en manos particulares que, como ya informó este medio, han elevado sus pretensiones ante la necesidad de la empresa. Para esta cuestión ya hay una solución planteada y es que se establezca el proyecto de AgroCare dentro de un Plan Regional, que lanzaría la Junta, ya que esta figura permitiría utilizar la figura de la expropiación. Fuentes cercanas al proyecto recalcaron que solo se llegará a este punto si el resto de inconvenientes está solventado.

La propia Diputación difundió ayer una nota de prensa en la que explica que se invitó a los municipios de Soria, Almarza, Quintana Redonda, Tardelcuende, Berlanga, Los Rábanos, Almazán, Lubia y Golmayo. Se trata de municipios colindantes a Garray o con fácil acceso desde la autovía.

La institución provincial explicó que Agro Care detalló un proyecto que consiste «en la producción intensiva en invernaderos y tecnología innovadora con altos rendimientos de tomates durante todo el año, con control climático, reciclaje de agua e iluminación led de bajo consumo para mejorar la producción y ser más eficientes». De la misma forma resumió las «necesidades» que tiene el inversor, como las 160 hectáreas «donde construir los invernaderos, cercanos al calor y CO2 de la planta cogeneradora, así como disponer de una potencia eléctrica elevada que dé servicio a toda esta gran instalación».

Desde la Diputación recalca que una de las cuestiones clave es «contar con una mano de obra necesaria para llevar a cabo todos los trabajos previstos, que supondría un volumen de más de un millar de personas, de las cuales 150 serían empleos cualificados». «Los responsables de la empresa, presentes en la reunión, han destacado la voluntad de poder afrontar la construcción de viviendas para los trabajadores, tanto en la capital como en los municipios de la provincia, con el objetivo de favorecer el asentamiento e integración de esta nueva población», explican desde la Diputación añadiendo que «la empresa valora poder ofrecer vivienda y trabajo, así como un sistema de transporte que acerque hasta la explotación agraria a los operarios en sus diferentes turnos laborales»

Los municipios participantes, según la información facilitada por la Diputación «se han interesado por conocer los pormenores del proyecto, que les ha sido explicado de forma detallada, al igual que sobre las condiciones que deben tener los terrenos urbanos para albergar las futuras construcciones, así como las características de las mismas». Después de este primer encuentro, se ha abierto un «periodo de consultas» para que se vayan posicionando los diferentes ayuntamientos y «conocer su interés en ser parte de este proyecto, albergando en su municipio las iniciativas urbanísticas que acojan a los trabajadores de esta empresa agroalimentaria».

El presidente de la Diputación y alcalde de Golmayo, Benito Serrano, ha subrayado el gran reto al que se enfrenta la provincia con este enorme proyecto, y que esta decisión debe ser compartida entre todos, como hoy se ha puesto de manifiesto en la reunión. «Hemos puesto sobre la mesa si Soria está preparada para albergar este proyecto. Es una pregunta que debemos contestar entre todos. Si somos capaces de ofrecer tierra, agua, luz y además un empleo digno para más de un millar de personas asociado a una vivienda para hacer que crezca la provincia de Soria, con el compromiso de todos», indicó.