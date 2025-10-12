Peregrinación a Roma de 115 sorianos para ganar el Jubileo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La peregrinación de la Diócesis de Osma-Soria a Roma con motivo del Jubileo de la Esperanza parte este lunes, día 13 de octubre, con destino a la capital italiana. Los 115 peregrinos asistirán a la audiencia papal el día 15 y, el resto de las jornadas, recorrerán la ciudad eterna ganando el jubileo y conociendo los principales atractivos religiosos y turísticos romanos.

Aunque iba a ser el obispo, Abilio Martinez Varea, quien presidiera esta expedición, su traslado a la Diócesis de Ciudad-Real ha cambiado los planes. Julián Ortega Peregrina, vicario de Pastoral, encabeza este grupo acompañado por el padre Eduardo Sanz de Miguel, director del departamento de peregrinaciones. Ortega remarca el objetivo principal del viaje que es ganar el Jubileo en el lugar central, donde está la tumba del Apóstol San Pedro y vivir una experiencia de Iglesia Universal.

Los peregrinos, que proceden de todos los puntos de la geografía diocesana, este mismo lunes podrán disfrutar de una vista nocturna de la ciudad desde el Mirador del Gianicolo. El martes, visitarán los Museos Vaticanos y la Basílica de San Pedro donde asistirán a la Eucaristía, por la tarde pasearán por la Roma Imperial: Campidoglio, escultura colosal de Constantino, Foro y Coliseo. El miércoles por la mañana tendrán la audiencia con el Papa y por la tarde visitarán la basílica de San Pablo con el museo y la Santa Misa.

El jueves irán a las basílicas de Santa Cruz de Jerusalén (que conserva varias reliquias de la pasión del Señor), San Juan de Letrán (la catedral de Roma, "Madre y cabeza de todas las iglesias de la Urbe y del Orbe") y Santa María la Mayor (la más antigua en honor de la Virgen María); por la tarde se desplazarán a Ariccia (a 30 kilómetros).

La peregrinación viajará el viernes hasta Asís, tierra de San Francisco y Santa Clara, donde también está sepultado el joven San Carlo Acutis. El sábado pasarán la mañana visitando la Roma renacentista y barroca: Fontana de Trevi, San Ignacio y Plaza Navona y cerrarán el día en el Trastévere. El domingo día 19 tomarán en el aeropuerto de Fiumicino el vuelo con destino de Madrid a las 14.45 para aterrizar en Barajas sobre las 17.20 horas y coger el autobús de regreso a Soria.