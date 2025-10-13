Soria registra su peor año micológico por la ausencia de precipitaciones

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

La falta de precipitaciones en la provincia ha parado por completo la producción de la campaña micológica de otoño, la más esperada por los amantes de las setas, y a día de hoy no hay ni un registro de fructificación en Soria, al menos en los inventarios de las parcelas de Pinar Grande y Pinares Llanos que estudia el programa Micocyl de la Junta. Lo peor es que como las especies micológicas necesitan al menos dos o tres semanas para aparecer, tampoco se les espera ya en todo el mes de octubre. Es la primera vez en los 30 años de estudio que a estas alturas no se han detectado setas en las citadas parcelas, lo que deja por el momento a 2025 en el peor año micológico de la serie histórica.

Y es que en Soria apenas se han acumulado 20 litros por metro cuadrado desde el comienzo de septiembre, una mínima parte de la cantidad registrada en el mismo periodo del año pasado, 120 litros por metro cuadrado. Pero es que en todo julio y agosto tampoco ha llovido, y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señala otros 20 litros por metro cuadrado en los dos meses estivales, de modo que cada vez se hacen más necesarias las precipitaciones en la provincia para que arranque la campaña. Siempre y cuando las temperaturas mínimas se mantengan suaves y no hiele de forma continuada.

Así, con todo se trata de algo insólito que la temporada micológica de otoño no vaya a comenzar hasta el mes de noviembre, al menos desde que hay registro en los 30 años de los que hay datos de los inventarios de Pinar Grande y Pinares Llanos.

De hecho, tan sólo se han registrado tres campañas tan malas por el momento como la actual, que está a cero. Se trata de 2004 y 2005, cuando apenas hubo producción ni de Boletus edulis ni de Lactarius deliciosus (níscalos). Entonces se paró por los hielos ‘prematuros’. También 2016 fue una temporada pésima, sin fructificación hasta la segunda quincena de octubre. “La primera seta que identificamos fue a mediados de octubre, tras las lluvias de finales de septiembre”, sostienen fuentes del proyecto Micocyl.

Es más, creen que va a ser la campaña que más se va a parecer a la actual, por la falta de precipitaciones. No obstante, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé lluvias para estos días, al menos hasta el martes, de modo que la situación podría ir cambiando a lo largo de la segunda quincena de octubre.

Y es que la campaña de otoño es la más importante en lo que respecta a producción y variedad de especies, y en la provincia al menos en los últimos años la fructificación llega en la zona de Pinares y de Pinares Llanos si no para finales de agosto, sí se generaliza en mayor o menor cantidad para mediados de septiembre.

Esto está repercutiendo directamente en los permisos de recolección de setas en el que es el acotado de mayor superficie de la provincia, Montes de Soria, que se han frenado en seco, sobre todo los recreativos, de dos días. Lo cierto es que la asociación que aglutina a más de un centenar de propietarios y permite recolectar por 160.000 hectáreas de superficie sostiene en su página web que en estos momentos, la producción de setas en la provincia de Soria es muy muy baja o nula, debido a la falta de lluvias, pero que espera que esta circunstancia cambie en cuanto empiecen a caer las primeras precipitaciones porque la primavera fue muy lluviosa. Es más, asegura que “todavía puede haber campaña micológica”, y por ello recuerda que “el permiso es obligatorio para todo el que vaya al monte con actitud recolectora, ya sea de búsqueda o de recolecta”.

Mientras tanto, desde la agrupación animan a los micoturistas a disfrutar del Micotour de Otoño 2025, que arrancó el pasado 7 de octubre y que, durante 10 semanas, viajará por 30 pueblos llevando todos sus recursos expositivos y divulgativos.

En estos momentos las exposiciones del Micotour se encuentran en Sotillo del Rincón y Orillares, donde estarán hasta el 14 y el 13 de octubre respectivamente y durante el fin de semana en Blacos, antes de viajar hasta Golmayo-Camaretas y Regumiel de la Sierra en la primera quincena de octubre. Posteriormente el Micotour continuará su viaje hacia El Burgo de Osma, Valderrodilla, Olmillos y Canicosa de la Sierra donde concluirá el mes. Pero también en Navaleno, donde su veterana asociación micológica desarrolla actividades desde el 11 de octubre hasta el 2 de noviembre, donde tiene previsto concluir con su feria micológica en la que colaborará también Montes de Soria.