Soria reduce más de la mitad los permisos por el retraso en la fructificación micológica

Los amantes de las setas todavía van a tener que esperar para disfrutar de la recolección en los montes de la provincia, dado que la falta de precipitaciones está condicionando una producción micológica que hasta el momento no ha despuntado. Situación que ha repercutido en los permisos de Montes de Soria, que se han frenado en seco durante el mes de septiembre, y se han reducido a más de la mitad con respecto al año pasado. De hecho, hasta la fecha son 8.518 licencias para recolectar en el que es el acotado de mayor superficie de la provincia con 160.000 hectáreas, mientras que el año pasado se habían registrado 19.174, según los datos facilitados por esta asociación que aglutina a más de un centenar de propietarios.

No obstante, los expertos insisten en que no es una situación anómala en Soria, dado que las especies comestibles más conocidas de esta campaña otoñal, como son los boletus y los níscalos, suelen llegar para octubre, si bien reconocen en que había gran expectación porque las tormentas desde finales del verano de los dos últimos años habían adelantado la temporada en más de un mes, de modo que todavía hay tiempo para que fructifiquen, siempre y cuando llueva.

Y es que el año pasado en el mes de septiembre cayeron 75 litros por metro cuadrado, similar cifra registrada en agosto (76 litros por metro cuadrado), lo que motivó a los recolectores a obtener su permiso. De hecho, se expidieron un total de 17.611, el 91% de todas las licencias registradas hasta entonces en 2024, con lo que la cifra total despuntó a las 19.174. Sin embargo, en este mes de septiembre apenas ha llovido, con un acumulado de cinco litros por metro cuadrado, y las licencias se quedan en 1.079.

El frenazo por tanto se nota en todos los tipos de permisos. Así, mientras en 2024 Montes de Soria sumó 10.687 licencias locales, 3.033 de personas vinculadas y otras 5.454 de micoturistas, por ahora hay 4.237 permisos locales, 2.148 vinculados y 2.134 micoturistas.

También se ve diferencia en los comerciales, con 2.036 este año de un total de 8.518, frente a los 3.700 del año pasado, si bien es cierto que la proporción de recolectores que quieren aprovechar para vender la producción es mayor este año, al ser menos las licencias totales. El año pasado no llegaron a un 20% de las 19.174 expedidas hasta la fecha.

Y es que este tipo de permisos sólo permiten la recogida de setas y autorizan su comercialización a personas empadronadas en alguno de los pueblos asociados al Parque Micológico y Acotado Montes de Soria, así como a aquellas autorizadas por un ayuntamiento de un municipio, perteneciente a Montes de Soria, por poseer algún vínculo especial con dicho municipio, si bien los primeros pagan una cuota anual de 10 euros mientras que la de los vinculados asciende a 50. Y en ambos casos pueden recolectar un máximo de 30 kilos al día, una cantidad que se ha actualizado para esta temporada, dado que hasta ahora el límite estaba en 50 kilos al día. La norma indica que, no estando empadronados, ese vínculo puede ser a través del pago del IBI o alquiler de vivienda de más de un año de antigüedad, tanto en el caso del titular como de sus familiares de primer grado, como padres, hijos o cónyuges.

Por el momento no se esperan lluvias en la provincia, si bien las temperaturas serán suaves en los próximos días, con lo que en el momento en el que lleguen las ansiadas precipitaciones los expertos tienen claro que se desencadenará la fructificación. “Viene con retraso con respecto a las dos campañas anteriores, pero no es nada raro”, asegura el director técnico, José Antonio Vega. Y si no, llegarán otras especies del momento. Mientras tanto, los amantes de las setas y los micoturistas podrán disfrutar del Micotour de Otoño, que arrancará el próximo 7 de octubre y que, durante 10 semanas, viajará por 30 pueblos llevando todos sus recursos expositivos y divulgativos, todo un despliegue de la mayor oferta micoturística del país, con más de 70 actividades que se realizarán en 30 localidades durante dos meses.