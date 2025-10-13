Charla sobre ‘Memoria y patrimonio palestino’ este martes en el Gaya Nuño

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria organiza este martes 14 de octubre la charla ‘Memoria y Patrimonio Palestino’. Tendrá lugar desde las 19.30 horas en el Centro Cultural Gaya Nuño, en la plaza de las Mujeres. La cita contará con la participación de Carmen Ruiz Bravo-Villasante, arabista, traductora y directora del proyecto Paljordán, Museo de Palestina; y de Teresa Aranguren, periodista y escritora.

«En este momento consideramos imprescindible este encuentro que invita a reflexionar sobre la situación actual del pueblo palestino, la pérdida y conservación de su patrimonio cultural, y el papel de la memoria como forma de resistencia», trasladaron fuentes de la organización.

La charla se enmarca dentro de la programación cultural de otoño en Soria, que se retomará en día 16 con la apertura de la Semana de la Memoria Histórica y los Derechos Humanos Giulia Tamayo, que se extenderá hasta el día 24 con numerosas actividades en diversos emplazamientos de la capital. El 18 y 19 de octubre tendrá lugar una iniciativa solidaria con Palestina de Médicos Sin Fronteras en el Espacio Alameda y la pista anexa en La Dehesa.