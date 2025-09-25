De Lola Herrera a El Langui: así será la campaña cultural de otoño en Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

De Lola Herrera al Langui, de la Bernarda Alba del Vacíe al humor argentino de Sutottos. La campaña cultural de otoño en Soria presenta una gran variedad de espectáculos hasta final de año con el teatro de calidad como gran protagonista -no faltarán ópera, danza o circo- y una novedad. Al menos dos de las obras serán accesibles para personas con discapacidad auditiva.

La concejala de Cultura, Gloria Gonzalo, ha presentado una nueva campaña cultural con las principales propuestas artísticas del panorama nacional, variedad y diversidad en géneros y públicos y nombres contrastados de la escena. Gloria Gonzalo ha indicado que “pretendemos reafirmar nuestro compromiso con la cultura. Hemos pensado o intentamos pensar en toda la ciudadanía, cuidar los detalles e invitar a disfrutar, emocionarse y también a crecer a través del arte y de la cultura de manera colectiva porque, al final, la cultura, cuando la compartimos en la Audiencia, las salas de exposiciones o en la calle, siempre es mejor”.

La campaña ‘Elige tu Otoño’ arranca el 7 de octubre en Soria tras el Otoño Musical con una programación diversa y ambiciosa. El primer espectáculo será ‘Caperucita en Manhattan’, adaptación de la novela de Carmen Martín Gaite dirigida por Lucía Miranda y producida por el Teatro de la Abadía. La obra, protagonizada por Carolina Yuste, es una fábula sobre la libertad y sus dificultades en el mundo actual.

Entre las propuestas más esperadas se encuentra la Bernarda Alba de Atalaya TNT, protagonizada por mujeres gitanas de ‘El Vacíe’ de Sevilla, considerado el poblado chabolista más antiguo de Europa. Se trata de un montaje que ha marcado un antes y un después en la escena teatral española y que llega por primera vez a Soria el 18 de octubre.

La memoria histórica también tendrá su espacio con Las Trece Rosas, un espectáculo de teatro flamenco que homenajea a las jóvenes fusiladas en 1939 a través de la música, el cante y el baile.

El circo será protagonista con ‘Ambulant’, un montaje premiado en el Festival Internacional Fetén que rinde tributo a los últimos circos clásicos del siglo XX con música en directo y una puesta en escena sorprendente. La sesión está programada el 17 de noviembre.

Otra de las grandes citas será el 4 de noviembre con ‘Camino a la Meca’, un texto universal sobre la vejez, la soledad y la libertad creativa, protagonizado por Lola Herrera, Natalia Dicenta y Carlos Olalla. También destaca ‘Verne’, de la compañía Onírica Mecánica, el 28 con una invitación a viajar por el universo de Julio Verne a través de un lenguaje innovador que combina poesía y tecnología.

El humor llegará el 2 de diciembre con ‘Feliz Día’, comedia existencial de la compañía argentina Sutottos, que reflexiona sobre el mandato social de la felicidad a través de situaciones absurdas y delirantes.

La ópera vuelve a la programación con La Traviata el 19 de noviembre, que este año incorporará una experiencia única: un reducido grupo de personas podrá acceder a los ensayos, camerinos y vestuario para conocer el trabajo que hay detrás de la producción.

La programación se completa con propuestas intimistas como Soledumbre (26 de noviembre), de Gema Pascual, que aborda la soledad contemporánea, y con la Bob Sands Big Band (12 de diciembre), que junto a la voz de Quique Gómez ofrecerá un tributo navideño a Frank Sinatra.

En teatro clásico se presentará una nueva versión de ‘Casa de Muñecas’, que actualiza los conflictos de Henrik Ibsen (estrenado en 1879) con mirada contemporánea, mientras que Los Yugoslavos (14 de diciembre), de Juan Mayorga, reunirá a Javier Gutiérrez y Luis Bermejo en un montaje sobre el poder de las palabras, la tristeza y la esperanza.

La campaña también apuesta por la accesibilidad: espectáculos como Camino a la Meca y Los Yugoslavos contarán con subtitulado adaptado, audiodescripción, bucle magnético y sonido amplificado. Las obras con estos recursos serán señaladas como Teatro Accesible.

Entre las propuestas más populares llegará ‘Campeones 2’, la obra, dirigida por El Langui y con parte del reparto original de la película, una comedia tierna y reflexiva sobre la superación y la autenticidad en el arte.

Danza

La danza contemporánea tendrá un espacio propio con el festival ‘Aquí se danza’, que combinará grandes formatos en el Palacio de la Audiencia con piezas cortas en espacios no convencionales como el Patio de Columnas del Ayuntamiento o la Sala de Exposiciones del Gaya Nuño. Además, las compañías ofrecerán talleres abiertos al público. Este ‘modesto’ festival tendrá un abono de 15 euros para los cuatro espectáculos o se podrán adquirir por separado y se celebrará los días 21, 22 y 23 de noviembre. La concejal ha animado al público a participar ya que “está pensado para gente interesada y no es necesario tener un alto grado de conocimiento para hacer una novedosa inmersión en la danza”.

La música estará también presente en colaboraciones con la Universidad de Valladolid, como el concierto benéfico de piano y contrabajo en Santa Clara a favor de Cruz Roja el día 17 de octubre con un precio simbólico de 3 euros.

Exposiciones

En exposiciones, destaca ‘Los colores de Machado’, comisariada por La Casa de la Juana, que reúne a artistas sorianos y de la Red de Ciudades Machadianas para conmemorar el 150 aniversario del poeta. La muestra tiene vocación itinerante. Se suman propuestas como la de la fotógrafa Conchi Martínez sobre Mongolia, la exposición de la Asociación Recuerdo y Dignidad sobre los trabajadores forzados durante el nazismo, o la de ‘Sentimiento’ de Jaime del Huerto o la de carteles de cine indio dentro del Festival Internacional de Cortos Ciudad de Soria.

La programación se complementa con talleres creativos: de ritmo, voz, guitarra, fotografía y cine, entre ellos el que impartirá la cineasta soriana Mercedes Álvarez bajo el título ‘Tras mirar al cine’, una oportunidad única para reflexionar sobre la imagen y los estímulos visuales.

Finalmente, la agenda se enriquece con actividades ya consolidadas como las Fiestas de San Saturio, el Festival de Música Tradicional, la Semana de la Memoria Histórica, el Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria y el ciclo de Encuentros para el Feminismo.

Con esta programación, que se extiende hasta diciembre, Soria reafirma su compromiso con la cultura, ofreciendo propuestas para todos los públicos, cuidando los detalles y apostando por la emoción compartida a través del arte.