El campo de Soria recibe ya 11 millones de euros por los daños de la campaña

Publicado por I.Ll.Y./V.F.M. Soria Creado: Actualizado:

Los agricultores sorianos han recibido ya casi 11 millones de euros en indemnizaciones por los daños al campo, de pedrisco principalmente, lo que supone el 90% del total cuantificado por Agroseguro, que a falta de cerrar la tasación de girasol en la provincia, supera los 12,25 millones. Pero además, cerca de 600.000 euros están ya en proceso administrativo de pago y se abonarán en los próximos días, tal y como señalan fuentes de Agroseguro. Por tanto, sumarían 11,5 millones de euros abonados o a punto de realizarse el pago, con todo el trámite de evaluación de daños terminado.

Del total, y a la espera de los resultados de los siniestros registrados en el cultivo de girasol, cuya evaluación de daños se realiza precisamente durante estas semanas, un total de 10,21 millones corresponden a daños en cultivos herbáceos, otros 0,24 millones corresponden a daños en viñedo y 0,60 millones corresponden a siniestros pecuarios en explotaciones ganaderas. El resto hasta completar el total son daños en algunas explotaciones hortícolas, tales como acelgas, espinacas, lechugas, cebollas, patatas, o producciones de cereza, entre otras.

Con 81.000 hectáreas arrasadas por fenómenos tormentosos registra un récord por siniestros tormentosos y probablemente se quedará como uno de los mayores de la historia, pero no marca el máximo histórico de superficie total siniestrada porque los ejercicios de sequía de 2017, 2022, 2023 se quedaron muy por encima, llegando incluso a las 250.000 hectáreas siniestradas. No obstante, da buena muestra de la grave presencia del pedrisco en Soria desde principios de mayo hasta julio.

Y es que hay 13.357 hectáreas cuyos productores abrieron expedientes más de una vez. El pedrisco empezó muy pronto, a primeros de mayo, y cayó sobre plantas sin espigar, después además de una primavera muy lluviosa que no dejó trabajar en las fincas desde marzo para el abonado de cobertura, de modo que en muchas parcelas no se pudo aplicar.

La Agrupación de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro) comenzó la última semana de julio con los pagos al campo soriano por los siniestros declarados en los herbáceos en la provincia, y entonces abonó 6,11 millones de euros. Para entonces los agricultores de Castilla y León ya habían ido percibiendo varias partidas, pero para Soria todavía no se había efectuado ningún pago al ser una de las provincias más tardías para el cereal.

El seguro agrario cuenta con cobertura frente a múltiples riesgos, si bien, el año 2025 será recordado por el constante paso de fenómenos tormentosos, con mucho pedrisco, que han sido responsables de la mayor parte de los daños.

Ahora mismo, es un momento importante para la suscripción de seguros agrarios para la campaña 2026. El plazo de aseguramiento del cereal de invierno, un cultivo fundamental para Soria, está abierto en los módulos que cuentan con las coberturas más amplias, entre ellas sequía y heladas. En el caso de la uva de vino, el plazo de aseguramiento comienza el 1 de noviembre.

Cabe recordar que para esta temporada que ya culmina se han suscrito 4.541 pólizas que dan cobertura a 249.858 hectáreas, lo que supone un 4,5% más que en la anterior campaña, y se han asegurado 837.039 toneladas, de modo que ha experimentado un aumento del 19%.