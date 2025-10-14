El lado oscuro de Star Wars, contra la esclerosis múltiple

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El centro de Soria acogerá el próximo sábado unas 'maniobras militares' de lo más singular a cargo del lado oscuro de Star Wars. Darth Vader y sus soldados imperiales desfilarán y se fotografiarán con los sorianos por una buena causa, el apoyo a la Asociación Soriana de Esclerosis Múltiple (Asoem).

La asociación realizará el próximo sábado 18 de octubre un photocall Solidario Star Wars, en paseo del Espolón, entre las 12.30 y las 14.00 horas. Previamente las tropas imperiales desfilarán por parque de la Dehesa tiñendo el otoño soriano de blanco y negro.

En la cita participarán diversos escuadrones de la Legión 501, "los chicos malos que hacen cosas buenas". Se trata de grupos de fans de Star Wars que recrean los uniformes y armas de los moradores de la Estrella de la Muerte para todo lo contrario, dar vida a través de acciones solidarias.