Suspendido el Encuentro Nacional de Cofradías de las Siete Palabras en Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Cofradía de las Siete Palabras de Soria auspiciaba la celebración de un encuentro de cofradías homónimas de toda España para los días 7, 8 y 9 de noviembre, pero finalmente ha sido suspendido. Según han señalado en sus redes sociales, la baja inscripción ha motivado la decisión. No obstante no se cierra la puerta a que se pueda retomar más adelante.

"Con profunda tristeza, informamos que el I Encuentro Nacional de Cofradías de las Siete Palabras (Septem Verba), previsto para celebrarse en Soria, queda suspendido debido al bajo número de inscripciones recibidas", reflejaba el colectivo de Soria en su perfil de Facebook.

Desde las Siete Palabras de Soria "agradecemos sinceramente el interés y el apoyo de todas las cofradías y personas que se habían mostrado dispuestas a participar. Esta decisión no ha sido fácil, pero creemos que lo más adecuado es posponer el encuentro para poder celebrarlo en el futuro con la participación y la solemnidad que este evento merece".

De hecho en la propia publicación señalan que "confiamos en que este sea sólo un 'hasta pronto', y que muy pronto podamos reunirnos para compartir la fe, la devoción y el espíritu de las Siete Palabras".