Profesores de Traducción de Soria presentan en Córdoba un proyecto enoturístico en San Esteban de Gormaz

Miguel Ibáñez Rodríguez, catedrático y decano de la Facultad de Traducción e Interpretación del Campus de la Universidad de Valladolid en Soria, participará del 29 al 31 de octubre como conferenciante invitado en el IV Congreso Internacional de Traducción y Discurso Turístico (Traditur) de la Universidad de Córdoba, junto a miembros del Grupo de Investigación Reconocido GIRTraduvino, que lo harán en calidad de ponentes.

En él se presentarán los primeros resultados de su Proyecto de Investigación 'La comunicación multilingüe enoturística en San Esteban de Gormaz y pedanías. El vino como motor de desarrollo turístico', financiado por la Junta de Castilla y León.

Con el proyecto, en el que participa el Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz, se pretende contribuir al desarrollo del turismo del vino en San Esteban de Gormaz y pedanías, y dar con la mejor manera de comunicarlo para atraer turistas e inversores y poner en valor el territorio.

Se está trabajando en identificar y estudiar los recursos enoturísticos materiales (viñedo viejo, bodegas, paisaje, etcétera) e inmateriales (vocabulario, tradiciones, labores, festividades), en trazar una estrategia de comunicación efectiva en torno a estos recursos con la mirada puesta también en un público internacional y en crear contenidos enoturísticos en varios idiomas y formatos.

Se espera que la investigación contribuya a la creación de un producto enoturístico sostenible y de calidad que impulse el crecimiento de esta zona rural. Entre otras actividades, en abril de 2026 se desarrollará en San Esteban de Gormaz una jornada internacional de enoturismo.