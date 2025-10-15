Osma Soria cede tres piezas a la exposición de Las Edades en Zamora

Publicado por Heraldo -Soria Soria Creado: Actualizado:

La Diócesis de Osma-Soria ha cedido tres piezas a la exposición de Las Edades del Hombre que este jueves, día 16 de octubre, se inaugura en Zamora. En esta XXVIII edición de la muestra, bajo el título de EsperanZa, se mostrará una cruz procesional, dos capiteles y un portaviático cedidos por la Diócesis oxomense.

La cruz procesional procede de la parroquia de San Pablo Apóstol de Atauta, está fechada entre finales del siglo XVIII y principios del XIX. Es una pieza de plata en su color y dorada, cincelada, fundida y repujada. Esta cruz se custodia en el Depósito diocesano de obras de arte, aunque se traslada a su templo de origen cada vez que se requiere.

El portaviático tiene forma de pelícano, lo realizó Damián de Castro en torno a 1792, según concreta la diócesis. Es una pieza de plata en su color y plata dorada que se expone en el museo de la Colegiata de Santa María de la Asunción de Medinaceli.

Los capiteles de piedra datan de la segunda mitad del siglo XII pertenecen a la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel de Andaluz donde se muestran en un expositor. Es muy probable que formaran parte de la galería porticada de esta iglesia.

Además, también participará la cruz patriarcal hallada en la iglesia de San Miguel de San Esteban de Gormaz que se custodia en el Museo Numantino. Se trata de una pieza de cobre con mercurio sobredorado, punteado y repujado, con esmalte Champlevé y madera de roble en el alma.

Todas las piezas cedidas están en buen estado por lo que no ha sido necesario realizar ninguna labor de restauración ni limpieza. Hace aproximadamente un mes se produjo el traslado con todos los permisos de la Junta de Castilla y León y las garantías habituales para este tipo de cesiones como es el seguro de clavo a clavo.

EsperanZa cuenta con una temática en consonancia con la conmemoración que el Papa Francisco propuso para este Año Jubilar vigente.

La inauguración de la edición XXVIII será el próximo jueves con la presencia tanto del representante de la Fundación La Edades, Luis Javier Argüello, como del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, entre otras muchas autoridades.