Rocío Lucas: «Los premios son abrazos a quienes han hecho a Soria más justa, viva y humana»

La consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, la soriana Rocío Lucas, destacó que los Premios Numancia que entrega Heraldo Diario de Soria «no son solo galardones» sino «gestos». «Son abrazos públicos a quienes, desde la discreción o desde la visibilidad han hecho de Soria un lugar más justo, más vivo, más humano», expresó la titular de Educación que destacó a los premiados por saber mirar «a su tierra» con «orgullo, gratitud y con esperanza».

Los Premios Numancia «son faros que iluminan el esfuerzo, la constancia, la creatividad y el coraje», subrayó Lucas poniendo el acento en que las distinciones mandan un mensaje claro y contundente a los galardonados: «Gracias por no rendirse, por creer y por construir», añadió. La consejera destacó también la asociación «que no es casual» a Numancia «que no es solo una página gloriosa de nuestra histórica, sino un símbolo y una actitud». «Es la dignidad de quien defiende lo suyo con convicción, es la resistencia de quien no se doblega ante la adversidad», insistió.

El espíritu numantino impregna a los premiados «en su trabajo diario, sus logros y valores» estableciendo «una forma de mirar al mundo y transformar su entorno». Esto se visualiza en el Campus «que me toca el corazón», merecedor del premio principal, que «es más que una institución académica». Para la consejera de Educación «es un corazón que late en el centro de la provincia» destacando su papel como «espacio de conocimiento, encuentro y futuro». «Es la prueba de que la educación no solo forma, sino que transforma, no solo enseña, sino que inspira», aseveró. El Campus Duques de Soria es «un motor de desarrollo, innovación y cohesión social» con un impacto «incuestionable» en la provincia y un trayectoria «digna de admiración».

Lucas también destacó el «compromiso» de Cesefor con el desarrollo forestal sostenible y la demostración de que «la innovación puede y debe estar al servicio del planeta». La consejera alabó la «mirada artística» de OnPhoto y el «esfuerzo colectivo» del Balonmano Soria que muestra el valor de las palabras «equipo y superación» que «van más allá del deporte». Por último, incidió en la labor «incansable» de Asovica que «nos recuerda que la dignidad humana no tiene límite». «Acompañar, escuchar y cuidar es también construir comunidad», manifestó. «Mi más sincera enhorabuena, gracias por su contribución para hacer esta tierra mejor», afirmó.

La consejera Lucas también tuvo palabras de cariño para la labor de este medio. «En tiempos de ruido, prisas y algoritmos, Heraldo Diario de Soria sigue apostando por lo esencial, contar lo que importa», explicó añadiendo que «apuesta por visibilizar lo que transforma y reconocer lo que emociona». La titular de Educación insistió también en la importancia de hacerlo desde «la cercanía, el rigor y el compromiso con esta tierra». «Los Premios Numancia son también una declaración de principios, una forma de decir que Soria quiere vivir, crecer y brillar, y por supuesto, que Soria tiene mucho futuro por delante». La Junta estará comprometida con ese futuro «con su apoyo constante a este provincia, sus proyectos y sus gentes».

«Les invito a mirar con orgullo a estos premiados, a dejarse inspirar por su ejemplo y a creer que cada gesto cuenta, cada esfuerzo suma y cada historia merece ser contada», destacó. Lucas concluyó remarcando que «en cada rincón de esta provincia hay personas que, como los premiados, están haciendo historia, silenciosa, cotidiana, pero profundamente valiosa».