Adriana Ulibarri: «Con su entrega demuestran que Soria es una tierra viva»

«Hoy es un día muy especial para todos los que formamos parte de este medio. Un día en el que la información y la actualidad dejan paso a la emoción, al reconocimiento y al compromiso colectivo. Porque estos premios no solo celebran logros individuales, sino que ponen en valor la fuerza de una sociedad que avanza unida, solidaria y comprometida con el bien común». En estos términos se expresó durante la entrega de los Premios Numancia la presidenta de Edigrup, Adriana Ulibarri, quien expresó su «más sincero agradecimiento», a Soria y a todos los premiados.

Agradeció también a clientes y anunciantes, «que confían en nosotros y hacen posible que cada día sigamos contando la realidad de Soria con rigor, independencia y pasión», además de a las autoridades e instituciones que acompañaron en el acto, «por su respaldo constante y por su implicación en el desarrollo social y económico de nuestra provincia».

«Y, por supuesto, gracias a nuestro equipo. A todas las personas que, desde la redacción, el diseño, la administración o la distribución, hacen posible que este proyecto informativo siga creciendo. Su esfuerzo diario, muchas veces silencioso, es el mejor ejemplo de compromiso con la verdad y con Soria», manifestó.

Para los «verdaderos protagonistas de esta jornada», los premiados, apuntó que se trata de «mujeres y hombres, entidades y colectivos que, con su trabajo, su entrega y su ejemplo, demuestran que Soria es una tierra viva, solidaria y con futuro.

Enumeró las cinco distinciones y trasladó su felicitación a OnPhoto, Balonmano Soria, Asovica, Cesefor y el Campus Duque de Soria de la Universidad de Valladolid. «Ellos nos inspiran y nos recuerdan que el progreso de una comunidad se construye con gestos pequeños pero constantes, con iniciativas que nacen del corazón y con la firme voluntad de mejorar lo que nos rodea».

«Desde aquí, queremos invitar a toda la sociedad soriana a seguir su ejemplo. A mirar a nuestro alrededor con la misma empatía, la misma energía y el mismo compromiso que hoy reconocemos. Porque el cambio social no empieza en las grandes decisiones, sino en cada uno de nosotros: en cómo colaboramos, cómo ayudamos y cómo nos implicamos con nuestra tierra», subrayó.

Dio en nombre de todo el equipo de Heraldo-Diario de Soria, la enhorabuena a los premiados y su «gratitud a todos los que hacen posible que sigamos siendo un medio de referencia, cercano y comprometido con nuestra provincia. Sigamos informando, construyendo y soñando juntos por una Soria más fuerte, más solidaria y más unida».