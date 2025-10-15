José Luis Ruiz Zapatero: «Queremos seguir trabajando por y para Soria»

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

«La sociedad que no cuida su Educación no se cuida a sí misma». Con este mensaje comprometió el vicerrector del Campus de Soria de la Universidad de Valladolid, José Luis Ruiz Zapatero, su responsabilidad de seguir trabajando desde su ámbito «por y para Soria. La Educación debe ser un motor de cambio». Lo dijo tras recibir el Premio Numancia 2025, acompañado por la secretaria general de la UVa, Helena Villarejo, de la mano de la presidenta de Heraldo-Diario de Soria, Adriana Ulibarri, y la consejera de Educación, la soriana Rocío Lucas.

Ruiz Zapatero agradeció un galardón que reconoce la labor desempeñada por el Campus Universitario de Soria cuando se cumplen 40 de su existencia, y lo hizo con una especial mención a los que lo hacen posible actualmente pero también a quienes han pasado por esta institución haciéndola grande. Destacó que la universidad «va a estar con toda la provincia para, desde la Educación, ayudar a mejorar». Quiso igualmente lanzar un mensaje de «responsabilidad» con lo que la universidad ha conseguido, «valorar lo que tenemos y esperar siempre más. Siempre lo mejor está por llegar», matizó, en respuesta a la cuestión de la presentadora de la gala, Irene Llorente Yoldi, quien preguntó por las posibles titulaciones futuras.

Para evidenciar el potencial humano que encierra el Campus, el vicerrector instó a los presentes de la UVa a ponerse en pie en la gala.

El rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo, no pudo estar presente en la gala de entrega de los Premios Numancia pero no quiso permanecer ajeno y envió un vídeo con su intervención agradeciendo. «Nos hace mucha ilusión y estamos orgullosos de recibirlo», manifestó, enfatizando que «el Campus de Soria es un agente socieconómico, un dinamizador, pero trasciende, porque tener un Campus singulariza a la provincia, y ese es el valor que se reconoce», afirmó en referencia al premio concedido por Heraldo-Diario de Soria. «Éste es el reconocimiento al trabajo y la labor de personas que durante tantos años han trabajado para tener la mayor actividad docente y de transmisión de conocimiento».

Villarejo incidió, en la misma línea, en que el Campus de Soria tiene «un potencial enorme, no sólo por el número de personas que trabajan y estudian, sin también por las personas que están comprometidas con la educación de calidad que es donde está el futuro», según manifestó la secretaria general de la Universidad de Valladolid.

El resto de los premiados, el Festival OnPhoto, Asovica, Cesefor y Balonmano Soria, agradecieron un reconocimiento que «nos estimula para seguir luchando», como resumió el presidente de Asovica, Juan Luis Antón, quien recogió el trofeo del Caballo de Soria acompañado por la gerente de la asociación, Natalia Briongos. Fue el presidente de la Diputación, Benito Serrano, quien hizo los honores.

Aseguró el representante de la Asociación Virgen del Camino de Familiares de Personas con Enfermedad Mental de Soria, que «queda mucho pendiente por hacer» en la integración de las personas con discapacidad, por eso puso en valor la actividad que realiza Asovica. «Cada vez más se va a necesitar que asociaciones como la nuestra estén ahí», aseguró Antón tras recibir un premio que valor su lucha por conseguir la rehabilitación de las personas con problemas de salud mental y que trabaja por el reconocimiento igualitario en la sociedad de este colectivo, con centros especiales de empleo que favorecen la inserción laboral de los asociados.

Por su parte, los codirectores del Festival OnPhoto, María Ferrer y Juan Carlos Rodrigo, Premio Numancia de Cultura, que les entregó la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Soria, Ana Alegre, avanzaron que su próxima cita, la de celebración del décimo aniversario será «especial», sin querer adelantar un programa que promete. Si destacaron el «esfuerzo y sacrificio» de llegar a hasta aquí y mantenerse, como apuntó Ferrer. «OnPhoto ha hecho una labor muy importante en la cultura», y ha puesto a la fotografía en el lugar que se merece entre las artes visuales, ese es su trabajo y lo han conseguido, como así lo reconoció Heraldo-Diario de Soria con sus galardones. «En ello estamos trabajando para ponerlo en su lugar», matizó.

Desde el Centro de Servicios y promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León, Cesefor, su director, Pablo Sabín, agradeció el premio que le entregó el director de Caja Rural de Soria, Carlos Martínez Izquierdo, y trasladó «la ambición de transformar y crear impacto» por parte de una Fundación impulsada por sus patronos, como es la Diputación Provincial o la Universidad de Valladolid, presentes en la gala. «Tenemos unos patronos que son unos valientes y que nos impulsan a seguir transformando», apuntó Sabín, orgulloso también del equipo técnico y de que el de Cesefor sea el Premio Numancia de Economía, «porque es importante generar esa transformación, ese apoyo al sector económico, que es quien mueve la rueda», concluyó.

Por su parte, el presidente del Club Balonmano Soria, Carlos Heras, aseguró que llegar a la categoría de Plata es gracias al «esfuerzo de los deportistas y al compromiso de un equipo, y a los apoyos de las instituciones y el empresariado soriano, y de la afición». Agradeció un premio que le entregó el presidente del Grupo Herce, Francisco Rubio, y comprometió que su lucha «será diaria para mantenernos y seguir trabajando como hasta ahora y no parar», dijo nombrando todas las categorías del Club Balonmano Soria.