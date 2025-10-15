Heraldo-Diario de Soria

Premios Numancia 2025

Ana Alegre: «Un motivo para mirar al futuro con esperanza»

Los premiados son «un motivo para mirar el futuro con esperanza» y contribuyen al «esfuerzo colectivo con compromiso, creatividad»

Ana Alegre, segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Soria.

Ana Alegre, segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Soria.

José Ángel Campillo
José Ángel Campillo
Soria

Creado:

Actualizado:

«Una muestra del talento, la constancia y la generosidad de quienes hacen de Soria un lugar mejor. En cada una de las categorías premiadas encontramos una parte de nuestra identidad colectiva, una historia de esfuerzo compartido y un motivo para mirar al futuro con esperanza». De esta manera, la segunda teniente de alcalde, Ana Alegre, se refirió a los Premios Numancia y sus reconocimientos del año, en nombre del alcalde, Carlos Martínez, quien no pudo asistir a la cita por encontrarse en China como representante del Consejo Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos.

«El Premio Numancia al Campus de Soria de la Universidad de Valladolid simboliza la unión entre el conocimiento y el territorio», destacó Alegre, mientras que el reconocimiento a Cesefor «pone en valor el potencial de la bioeconomía y la sostenibilidad como ejes del desarrollo rural». De OnPhoto destacó un movimiento que «ha crecido con la ambición de acercar el arte fotográfico a la ciudadanía y de situar a Soria en el mapa cultural nacional e internacional». Por su parte, el Balonmano Soria «encarna a la perfección los valores del esfuerzo, la pasión y el trabajo en equipo». Finalmente, de Asovica subrayó «su entrega silenciosa, su apoyo constante y su compromiso con la salud mental», que «nos recuerdan que una sociedad solo es verdaderamente justa cuando se preocupa por los más vulnerables, cuando acompaña, cuida y no deja a nadie atrás».

«Todas estas entidades, cada una desde su ámbito, comparten un mismo espíritu: el de contribuir al progreso colectivo, con compromiso, creatividad y sentido de comunidad», refirió Alegre.

