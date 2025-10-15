Ana Alegre: «Un motivo para mirar al futuro con esperanza»

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

«Una muestra del talento, la constancia y la generosidad de quienes hacen de Soria un lugar mejor. En cada una de las categorías premiadas encontramos una parte de nuestra identidad colectiva, una historia de esfuerzo compartido y un motivo para mirar al futuro con esperanza». De esta manera, la segunda teniente de alcalde, Ana Alegre, se refirió a los Premios Numancia y sus reconocimientos del año, en nombre del alcalde, Carlos Martínez, quien no pudo asistir a la cita por encontrarse en China como representante del Consejo Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos.

«El Premio Numancia al Campus de Soria de la Universidad de Valladolid simboliza la unión entre el conocimiento y el territorio», destacó Alegre, mientras que el reconocimiento a Cesefor «pone en valor el potencial de la bioeconomía y la sostenibilidad como ejes del desarrollo rural». De OnPhoto destacó un movimiento que «ha crecido con la ambición de acercar el arte fotográfico a la ciudadanía y de situar a Soria en el mapa cultural nacional e internacional». Por su parte, el Balonmano Soria «encarna a la perfección los valores del esfuerzo, la pasión y el trabajo en equipo». Finalmente, de Asovica subrayó «su entrega silenciosa, su apoyo constante y su compromiso con la salud mental», que «nos recuerdan que una sociedad solo es verdaderamente justa cuando se preocupa por los más vulnerables, cuando acompaña, cuida y no deja a nadie atrás».

«Todas estas entidades, cada una desde su ámbito, comparten un mismo espíritu: el de contribuir al progreso colectivo, con compromiso, creatividad y sentido de comunidad», refirió Alegre.