200 expertos debatirán en Soria sobre las oportunidades del histórico eclipse de 2026

Cerca de 200 expertos debatirán sobre las oportunidades que plantean los grandes eclipses españoles en los próximos años en el VIII Encuentro Internacional Starlight que se celebrará del 22 al 24 de octubre en Soria, el foro se celebrará en el Espacio Santa Clara y está organizado por la Fundación Starlight.

En esta cita expertos, instituciones y empresas abordarán la planificación del astroturismo a escala regional, nacional e internacional, como han señalado desde la Fundación. El programa arrancará con un cóctel de bienvenida la tarde del 21 de octubre y combina sesiones técnicas, mesas redondas, talleres, actividades de divulgación y observaciones astronómicas, informa Europa Press.

EJES TEMÁTICOS

Entre los ejes temáticos figuran los valores del astroturismo y la certificación Starlight (situación global y acciones de la Fundación). También el astroturismo y desarrollo sostenible local, con sesiones dedicadas al gran eclipse de 2026, a la preparación territorial y al desarrollo de experiencias y actividades que promueve la Fundación Starlight bajo el marco de Experiencias de Turismo España.

Asimismo, habrá espacio para la comunicación y divulgación en astroturismo, centrada en cómo los medios y la comunicación especializada pueden convertir los eclipses y otros eventos en oportunidades turísticas. El foro abordará la protección del cielo nocturno como la iluminación inteligente, ingeniería ambiental y criterios técnicos para mitigar la contaminación lumínica.

Por último, se hablará del VI Meeting de Guías y Monitores Starlight, espacio para la formación y el intercambio de experiencias entre profesionales.

NOVEDADES

Como novedad destacada, este año habrá una mesa redonda moderada por la directora general de Políticas Turísticas de la Secretaría General de Turismo, Ana Muñoz. El encuentro contará con la asistencia de directores generales de turismo de diversas comunidades autónomas, en la que se debatirán temas estratégicos, retos, desafíos y oportunidades que supone el eclipse de 2026 para los distintos territorios.

El encuentro incluye intervenciones de referencia. Así, Antonia Varela presentará las acciones de la Fundación Starlight y su visión para 2025; Rafael Bachiller (OAN-IGN) ofrecerá la conferencia magistral sobre 'El Sol y sus eclipses'.

Especialistas como Óscar Martín (Startrail) participarán en mesas sobre planificación y simulacros del eclipse. El programa completo recoge además talleres prácticos (por ejemplo, 'Huele el Universo'), presentaciones internacionales sobre certificaciones Starlight en América y Canadá, y sesiones sobre dispositivos y herramientas para alojamientos Starlight.

La observación del cielo formará parte del Encuentro, por lo que el Observatorio de Borobia tendrá un papel destacado en las actividades nocturnas programadas, que permitirán a los asistentes experimentar de primera mano la calidad del cielo soriano. Asimismo, la entrega de los Premios y Reconocimientos Starlight cerrará la jornada del jueves 23 con la cena de clausura.